„Am 20. Juli muss entschieden werden: Spiegellösung oder Kulturmeile“

Von: Florian Leclerc

Roland Sittner vor den Städtischen Bühnen Frankfurt, wo derzeit nach undichten Stellen im Dach gesucht wird. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Die knapp 1200 Beschäftigten der Städtischen Bühnen Frankfurt wollen Klarheit und Sicherheit statt weiterer Verzögerungen, sagt der Betriebsratsvorsitzende Roland Sittner.

Ein Gerüst steht an der Oper Frankfurt, um auf das Dach zu gelangen. Bei jedem Schauer regne es ins Haus hinein, sagt Roland Sittner, der Betriebsratsvorsitzende der Städtischen Bühnen. Auf dem Dach werde nun untersucht, wo genau die undichten Stellen seien.

Herr Sittner, viele blicken mit Spannung auf den 20. Juli, wenn die Stadtverordnetenversammlung über den Neubau der Städtischen Bühnen entscheiden will. Sie auch?

Die Beschäftigten der Städtischen Bühnen fragen uns als Betriebsrat nahezu täglich, ob sich die Stadtpolitik wie angekündigt vor der Sommerpause, also am 20. Juli, für eine Variante entscheidet. Wir sind in Sorge, dass das unter Umständen nicht passiert. Wir, knapp 1200 Beschäftigte, wollen aber keine weitere Verzögerung. Wir brauchen Klarheit, wir wollen Sicherheit. Mit jedem weiteren Tag der Verzögerung wird das Gebäude maroder, die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich.

In welchen Zustand befindet sich das Gebäude aus dem Jahr 1963?

Technisch haben sich die Anforderungen seit 1963 enorm verändert, und es arbeiten auch mehr Menschen im Haus. Wir haben ein großes Raumproblem und dadurch zunehmend schlechtere Arbeitsbedingungen.

Inwiefern?

Von der Bausubstanz und von den technischen Anlagen her ist das Gebäude am Ende. Es fehlen notwendige Aufenthaltsräume, Räume zum Einspielen und Einsingen, adäquat große Räume für Chor und Orchester; die Flure sind eng, teilweise arbeiten Beschäftigte ohne Tageslicht. Die Andienung ist unzulänglich. Die Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet. Zwar funktionieren die technischen Anlagen derzeit noch. Aber aufgrund ihres Alters gibt es teilweise keine Ersatzteile mehr. Falls eine technische Anlage ausfällt, muss der Probe- und Spielbetrieb gegebenenfalls einstellt werden.

Der CDU-Kulturpolitiker Thomas Dürbeck hat im FR-Gastbeitrag vorgeschlagen, die Städtischen Bühnen im Bestand zu sanieren, um unter anderem das Wolkenfoyer zu erhalten. Was halten Sie davon?

Wir sind dafür, dass sich das Wolkenfoyer in einem zukünftigen Neubau wiederfindet. Aber wer jetzt noch von der Sanierung im Bestand spricht, hat entweder die vielen Studien und Begutachtungen nicht aufmerksam gelesen oder verfolgt bestimmte politische Interessen. Eine Sanierung wäre so teuer wie ein Neubau und brächte zusätzliche Risiken mit sich. Zudem wäre eine Barrierefreiheit nicht herzustellen, der Raumbedarf wäre nicht zu decken, die Andienungsbedingungen blieben unzulänglich. Der Höhenunterschied zwischen Oper und Schauspiel würde das Arbeiten erheblich erschweren. Wir sind für den Neubau.

Zur Person Roland Sittner ist der Betriebsratsvorsitzende der Städtischen Bühnen Frankfurt. Der 62-jährige gelernte Bühnenhandwerker ist seit 1978 bei den Bühnen beschäftigt und war in den vergangenen 30 Jahren Personalrats- beziehungsweise Betriebsratsvorsitzender. Bei der Gewerkschaft Verdi arbeitet er in der Bundestarifkommission, die alle Angelegenheiten in Tariffragen beschließt. fle

Wie stellen Sie sich einen künftigen Willy-Brandt-Platz vor?

Sowohl bei der Kulturmeile als auch bei der Spiegellösung sind Entsiegelungen geplant, mehr Grün, mehr Flächen zum Verweilen. Die Neugestaltung des Willy-Brandt-Platzes wird sicherlich auch die Wegesituation hin zum Jüdischen Museum verbessern, wo die Hofstraße derzeit als Barriere wirkt.

Drei Neubauvarianten sind bei den Bühnen verblieben: Die Spiegellösung mit dem Schauspiel in den Wallanlagen gegenüber der Oper auf dem Willy-Brandt-Platz. Die Kulturmeile mit dem Schauspiel auf dem Willy-Brandt-Platz und der Oper an der Neuen Mainzer Straße. Und die Theaterdoppelanlage, bei der Oper und Schauspiel ihren Platz tauschen würden. Welche Variante favorisiert der Betriebsrat?

Wir halten die Kulturmeile und die Spiegelvariante für gute Lösungen. Beide Varianten wären Neubauten im Zentrum von Frankfurt, die einen Zugewinn an Grünflächen mit sich bringen würden. Der größte Vorteil wäre, dass sowohl Probebühnen als auch Werkstätten, in denen die kompletten Dekorationen produziert werden, am Haus wären. Sie müssten nicht dezentral ausgelagert werden. Wenn Probebühnen und Werkstätten nicht am jeweiligen Theater integriert wären, würde das die täglichen Arbeitsabläufe erheblich verkomplizieren und hinauszögern.

Was spricht gegen den Neubau einer Theaterdoppelanlage?

Die Probebühnen und die Werkstätten müssten draußen auf der grünen Wiese neu gebaut werden, was tägliche Fahrten nach sich zöge. Und das in einer Zeit, in der die Stadt die CO2-Emissionen verringern muss. Der größte Nachteil wäre aber, dass es in der Zeit des Neubaus zwei Interimsspielstätten geben müsste, für Oper und Schauspiel. Wir halten es für schwer möglich, Immobilien zu finden und zwei Interims zu finanzieren. Bei der Doppelanlage ließe sich auch eine zukünftige dritte Sparte Tanz später nicht integrieren.

Die Theaterdoppelanlage von 1963 wurde auf den Ruinen des Schauspiels von 1902 errichtet. Gibt es aus Ihrer Perspektive noch erhaltenswerte Bausubstanz des alten Schauspielhauses?

Die wenigen Stellen, die noch auf das alte Schauspiel hindeuten, sind eigentlich nicht mehr zu integrieren in einen zeitgemäßen zukunftsfähigen Neubau. Das haben die zahlreichen Untersuchungen gezeigt. Nach der Machbarkeitsstudie von 2017 gab es weitere Untersuchungen, zuletzt den Abschlussbericht zur Zukunft der Städtischen Bühnen vom April. Wir sagen: Alle Fakten und Daten liegen auf dem Tisch. Am 20. Juli muss entschieden werden: Spiegellösung oder Kulturmeile!

Interview: Florian Leclerc

