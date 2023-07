Frankfurter Stadtverordnete haben Fragen zur Finanzierung der Bühnen

Das Schauspiel soll an die Neue Mainzer Straße ziehen. © Monika Müller

Im Frankfurter Römer hat die politische Debatte neu begonnen. Größtenteils stößt die Idee der Kulturmeile in der Kommunalpolitik auf Zustimmung.

Frankfurt - Der Vorstoß kam überraschend, manche Stadtverordneten fühlten sich gar ein wenig überrumpelt – doch größtenteils stößt die Idee der Kulturmeile in der Kommunalpolitik auf Zustimmung. Das ist wichtig, denn: Über den neuen Standort für die Städtischen Bühnen entscheiden weder Oberbürgermeister Mike Josef noch Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD), sondern einzig und allein die Stadtverordneten. Dieser Umstand kam manchen Lokalpolitiker:innen am Mittwoch in der Berichterstattung etwas zu kurz.

Inhaltlich können die meisten Fraktionen den von Josef und Hartwig vorgelegten Plänen aber durchaus etwas abgewinnen. „Aus kulturpolitischer Sicht ist das gut“, sagte Christian Becker von der CDU im Gespräch mit der FR. Ursprünglich hatten die Christdemokraten ein Opernhaus im Osthafen entwickeln wollen. Dieser Vorstoß fiel aber vor mehr als zwei Jahren aus der Debatte. Die CDU präferiere nun die Idee für eine Kulturmeile, so Becker.

Ähnlich hörte sich das bei den Grünen im Römer an, die gemeinsam mit SPD, FDP und Volt die Regierungsmehrheit in Frankfurt stellen. Für die Fraktionsvorsitzenden Tina Zapf-Rodríguez und Dimitrios Bakakis ist entscheidend, dass für die Kulturmeile kein Eingriff in die Wallanlagen notwendig wäre. Das wäre insbesondere bei der Spiegellösung anders gewesen.

Frankfurt: Grüne sehen Klimavorteil bei Kulturmeile

Durch den Neubau der Oper am Willy-Brandt-Platz ergebe sich jetzt sogar die Chance, Flächen zu entsiegeln, heißt es von den Grünen: „ Auch günstige Effekte auf die Überhitzung der Innenstadt und auf die Frischluftzufuhr wären zu erwarten.“ Dennoch: festlegen wollen sich die Grünen im Römer in der Standortfrage noch nicht. Nach den Verhandlungen von Hartwig und Josef lägen nun wieder drei Optionen auf dem Tisch: neben der Kulturmeile und der Spiegellösung der Neubau am bisherigen Standort.

Auch Britta Wollkopf, kulturpolitische Sprecherin von Volt, ließ durchblicken, dass sie die Spiegellösung wegen des Eingriffs in die Wallanlagen für problematisch hält. „Es ist daher gut, dass der Oberbürgermeister für die Variante der Kulturmeile noch einmal mit allen Beteiligten das Gespräch suchte“, so Wollkopf.

Linke sehen Belebung für Neue Mainzer Straße

Der Fraktionschef der Linken, Michael Müller, sieht nun die Chance, die „seelenlose Neue Mainzer Straße“ zu beleben. Gut findet er zudem, dass das neue Schauspiel als Solitär geplant ist „und nicht Teil eines Hochhauses wird“. Dennoch sieht er den Deal mit der Helaba kritisch. „Es wäre besser, wenn die Stadt das Grundstück kaufen könnte.“ Das findet auch Hartwig – die Helaba will aber nicht verkaufen.

Zentrale Frage bei der Debatte ist aber nicht nur der Standort, sondern auch die Finanzierung. Simon Witsch, planungspolitischer Sprecher der SPD, kann es zwar nachvollziehen, dass Oberbürgermeister, Kulturdezernentin und auch die meisten Fraktionen jetzt auf eine schnelle Entscheidung drängen. Allerdings gehe es hier um ein Projekt von 1,3 Milliarden Euro. Zu klären sei auch unbedingt eine Beteiligung des Landes, sagt Michael Müller.

Hartwig müsse die Pläne für die Kulturmeile in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses am 21. September vorstellen, forderte Müller. Dass die Dezernentin dann eine Zusage des Landes über eine Beteiligung an den Kosten bekannt geben kann, ist indes unwahrscheinlich. Stadt und Land sprechen über das Thema zwar. Eine schnelle verbindliche Entscheidung aus Wiesbaden wird es jedoch nicht geben. (Georg Leppert)