BTS-Ausstellung in Frankfurt begeistert K-Pop-Fans

Von: Kathrin Rosendorff

Teilen

Der Frankfurter Influencer Fengyilu (24) tanzt selbst zu K-Pop. Hier posiert er von den Werken des Künstlers James Jean, der die BTS-Mitglieder als florale Gesichter zeigt. © Peter Jülich

In einem Frankfurter Kaufhaus gibt es nicht nur Trophäen und Originalkostüme wie die maßgeschneiderten Dior-Outfits der südkoreanischen Band BTS zu sehen. Der Künstler James Jean zeigt die BTS-Mitglieder in seinen bunten Werken auch mal als florale Gesichter. Die Ausstellung (Hype Insight) BTS X James Jean Seven Phases zieht Fans aus ganz Deutschland an.

Den Weg zur weltweit erfolgreichsten Boyband im Galeria Kaufhof an der Frankfurter Hauptwache zu finden, ist nicht ganz einfach. Im sechsten Stock soll sie sein: die Ausstellung anlässlich des zehnten Jubiläums der sieben südkoreanischen Popstars RM, Jin, Suga J-hope, Jimin, V und Jung Kook – noch besser bekannt als BTS.

Man erreicht sie aber nicht, indem man direkt in den sechsten Stock fährt, sondern muss zunächst in den fünften Stock – vorbei an der Bettenabteilung – und dann über eine separate Rolltreppe. Erst dann können die Fans in die Welt ihrer Idole eintreten. Und die ist, wie K-Pop eben meist ist: bunt, fröhlich und tanzbar. So tanzen auch tatsächlich manche Besucher:innen wie der aus dem Saarland angereiste Jaden (20) durch die Ausstellung (Hype Insight) BTS X James Jean Seven Phases, die erstmals in Deutschland zu sehen ist.

Auf großen Bildschirmen laufen an den einzelnen Stationen die Musikvideos der fünfmaligen Grammygewinner von „Dynamite“ bis „Permission to Dance“. Letzteres direkt hinter den in Glasvitrinen aufgestellten „Dior“- Kostümen, die die Band auf ihrer Tour „Love Yourself“ 2019 trug. „Sie wurden extra maßgeschneidert“, betont Soohyun Kim vom Koveranstalter Jin-Entertainment aus München. Hauptverantwortlich ist die Marketinagentur Hype Insight, die anlässlich des Bandjubiläums weltweit verschiedene BTS-Ausstellungen von Los Angeles bis Seoul präsentiert. „Ich bin so aufgeregt, diese Kostüme, die BTS wirklich getragen haben, in echt zu sehen. Ich fühle mich ihnen plötzlich so nah“, sagt Dorcas. Die 27 Jahre alte Kenianerin bezeichnet sich als „Superfan“: „Ich bin besessen von BTS. Ihre Musik berührt meine Seele“, sagt sie und lacht und zeigt dann auch ihre „Suga“-Tattoos auf dem Unterarm. „Suga ist mein Lieblingsbandmitglied“, sagt sie.

BTS, kurz für Bangtan Sonyeondan („kugelsichere Pfadfinder“) gelang 2018 mit der Love- Yourself-Albumtrilogie der internationale Durchbruch. Sangen sie anfangs nur auf Koreanisch, singen sie nun auch auf Englisch.

Dorcas ist aus Bonn angereist, wo sie seit kurzem studiert. „BTS habe ich leider nie live gesehen, sie waren nie in Kenia. Und momentan touren sie auch nicht, weil Jin und J-Hope ihren Militärdienst ableisten müssen.“ Den fünf anderen steht dies auch noch bevor. Es wird also dauern, bis die Fans sie wieder live erleben können.

Dorcas macht nicht nur Fotos von den Outfits, sondern auch von den vielen ausgestellten Trophäen der Band: Billboard Music, American Music (beste Band 2020), MTV Video Music Awards. Aber auch die sichtlich abgenutzten Originalheadsets bis zu den bunten, glitzernden Mikrofonen (jedes Bandmitglied hat eine eigene Farbe und seinen Namen darauf) können die Fans bewundern – und später als Foto oder Video auf Social Media teilen. Auch zahlreiche Kostüme aus den verschiedensten Musikvideos und Weltrekordurkunden (wie für „Dynamite“, das meist angesehene Youtube-Video innerhalb von 24 Stunden mit 101 100 000 Aufrufen) gibt es zu sehen.

BTS und Áusstellung Der Bandname der südkoreanischen Boyband BTS ist ein Akronym für Bangtan Sonyeondan ( „Kugelsichere Pfandfinder“) aber bedeutet auch „Beyond the Scene“ (Jenseits der Szene) . Die sieben Bandmitglieder sind RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V und Jung Kook. Die fünffachen Grammygewinner füllen mit ihren Konzerten weltweit Stadien. Ihre Fans nennen sich Army. Sie feiern BTS für deren selbst produzierte Musik, ihre perfekt durchchoreografierten Auftritte . Aktuell pausiert BTS, da zwei Mitglieder den obligatorischen Militärdienst antreten mussten. In diesem Jahr feiern die südkoreanischen Superstars ihr zehnjähriges Bandjubiläum. mit verschiedenen Ausstellungen weltweit. rose Bis zum 31. Juli ist im sechsten Stock der Frankfurter Galeria Hauptwache, Zeil 116-126, die Ausstellung „Hybe Insight BTS X James Jean: Seven Phases“ zu sehen. Es werden fantasievolle Porträt-Gemälde des Künstlers Jean gezeigt, aber auch Original-Trophäen, Mikrofone und Konzert-Outfits der Band. Öffnungszeiten: 10 bis 20 Uhr; Tickets kosten 35 Euro und gibt es unter: https://www.bts-7phases.com.

Doch bevor es überhaupt in diese sogenannte zweite Ausstellungszone geht, durchlaufen die Besucher:innen die fantasievolle bunte Welt des Künstlers James Jean, der als Kind aus Taiwan in die USA eingewandert ist. Er selbst ist so was wie ein Popstar der Kunstwelt mit 1,2 Millionen Abonnenten auf Instagram. In Videos kann man sehen, wie er seine Gemälde zunächst zeichnet und dann aufwendig in knallbunten Farben malt.

Diese hängen eben auch in Frankfurt: In der Traumwelt „The Garden“ werden die BTS-Mitglieder zu floralen Gesichtern. „Die sieben Geister, die den Blumen entstiegen sind, sind Moonchild (RM), Narcissus (Jin), Meow Tide (Suga), the Solaria (J-Hope), Champignon (Jimin), Violane (V) und Cottontail (Jung Kook)“, wird es auf dem Schild erklärt. James Jean und BTS verbinde, dass ihre Kunst „ein Trost und ein Heilmittel“ seien für die täglichen Kämpfe im Leben. „J-Hope hat er wegen dessen guter Laune als Sonnenblume gezeichnet“, sagt Kim.

Albina aus Ravensburg sagt: „Ich liebe diese Bilder, denn als Army versteht man den Bezug zu den Bandmitgliedern sofort“. Army heißen die Fans von BTS, sie gelten als die freundlichste Armee der Welt. Allein auf Instagram folgen fast 74 Millionen Menschen der Boyband. Meist sind es junge Frauen, die auch bereit sind, 35 Euro für die Ausstellung in Frankfurt auszugeben. „Ich hätte auch 100 Euro gezahlt“, sagt Albina. Die 21-Jährige schaut sich gerade die Fanartikel am Ende der Ausstellung an. Dort gibt es alles, was das BTS-Herz begehren könnte – auch Kissen in Form der Köpfe der Mitglieder.

Die sogenannnten „Idols“ der verschiedensten K-Pop-Bands zählen im Übrigen zu den wichtigsten Kulturexporten ihres Landes. Allein BTS brachten dem südkoreanischen Fiskus pro Jahr im Schnitt vier Milliarden US-Dollar ein. Deswegen müssen die Mitglieder nicht schon mit 28, sondern erst mit 30 Jahren zur Armee. Jin als der Älteste machte den Anfang; 2025 wird der Letzte die Uniform ausgezogen haben, dann soll die Band wiedervereint zurück sein.

„Für die Zwischenzeit ist die Ausstellung was Tolles“, sagt Lilly (16), die mit ihrer Mutter Hannelore aus dem Sauerland gekommen ist. „Ich bin mittlerweile auch BTS-Fan“, sagt die Ü-50- Mutter und lacht. Mit ihnen läuft Melanie (46) durch die Ausstellung: „Meine Tochter war BTS-Fan, aber sie ist weitergezogen. Ich aber liebe weiter BTS und die Musik, die ist nicht nur fröhlich, sondern auch mal richtig wütend, und sie haben auch sehr tiefgründige Texte.“ Und weil ihr die Ausstellung nicht allein reicht, verfolgt sie auf der App „Weverse“ im Livestream, wie Bandmitglied Jimin mit Lego baut oder Jungkook vor laufender Kamera einschläft.

„Superfan“ Dorcas vor den Dior-Kostümen, die extra für die sieben Bandmitglieder maßgeschneidert wurden. © Peter Jülich

Eine Fan vor den vielen MTV-Music-Awards, die BTS gewann. © Peter Jülich

Widmungen an der „Memory-Wand“, die nach der Ausstellung nach Seoul geschickt wird. © Peter Jülich

Hannelore, Dorcas und Lilly (v. l.) am Selfiespot am Ende der Ausstellung. © Peter Jülich