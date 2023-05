Breites Bündnis gegen Waters-Auftritt in Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

„Israel, wir sind an deiner Seite“: Demonstration gegen den Waters-Auftritt vor der Festhalle. © Michael Schick

Proteste können das Konzert des Musikers am Sonntag in der Festhalle nicht verhindern.

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntagnachmittag auf dem Platz vor der Frankfurter Festhalle gegen den Auftritt des Musikers Roger Waters protestiert. Mit Israelflaggen und Schildern brachten sie ihre Meinung zum Ausdruck: „Israel, wir sind an deiner Seite“, stand darauf und „Roger Waters, we don’t need your education“ in Anspielung auf das Lied von Pink Floyd, Waters’ früherer Band, „Another Brick In The Wall“. Darin heißt es: „We don’t need no education“.

„Frankfurt vereint gegen Antisemitismus“ war das Motto der Protestveranstaltung, zu der die Frankfurter Jüdische Gemeinde und weitere Organisationen eingeladen hatten. „Wir wollen heute ein Zeichen setzen“, sagte Micky Fuhrmann von der Jüdischen Gemeinde. Waters habe bewusst und vorsätzlich NS-Symbolik verwendet und unter anderem das Schicksal des jüdischen Mädchens Anne Frank unter dem NS-Terror mit dem Los einer jungen Palästinenserin verglichen, die im Westjordanland zu Tode gekommen war. Dies sei eine Entwürdigung der Opfer, sagte sie.

Dass Waters in der Festhalle auftrete, an dem Ort, an dem im November 1938 Tausende Juden zusammengetrieben und deportiert worden waren, sei „für Frankfurt absolut inakzeptabel“, sagte Fuhrmann unter dem Beifall der Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Das Motto „Frankfurt vereint gegen Antisemitismus“ gelte nicht nur an diesem 28. Mai, sondern „auch an jedem anderen Tag“.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sagte: „Judenhass ist überall in dieser Stadt zu verurteilen. Dass er sich ausgerechnet an diesem Ort, der Festhalle, wiederholt, ist unerträglich“. Salomon Korn, der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, habe einmal gesagt, Frankfurt sei die beste Stadt für Juden, zitierte Josef. „Unsere Zusage ist: So soll es auch in Zukunft sein“, sagte der OB unter dem Jubel der Menschenmenge. Er versprach auch dem ukrainischen Generalkonsul Vadim Kostjuk Unterstützung: „Die Mehrheit in unserer Stadt ist auf der Seite der Ukraine.“ Kostjuk bedankte sich für die Solidarität. Er bezeichnete Roger Waters als „Putinversteher und Ukrainehasser“.

Zuvor hatte Salomon Korn verkündet, „wir lassen uns nicht unterkriegen. Wenn Roger Waters spricht, sind wir lauter“. Auch wenn der Musiker auftreten dürfe, sei er doch der Verlierer: „Er wurde enttarnt als israelhassender Antisemit.“ Antisemitismus sei keine Meinung und keine Kunst, sagte Korn. Er verlas Grüße von Waters’ Ex-Bandkollege David Gilmour und seiner Frau Polly Samson: Sie wünschten, sie wären in Frankfurt, um ebenfalls gegen Waters zu demonstrieren. „Leider bist du antisemitisch bis in deinen verfaulten Kern“, zitierte Korn eine Botschaft des Paars an Waters. An den Musiker in der Festhalle gerichtet sagte Korn: „Wish you were not here“. Ich wünschte, du wärst nicht hier – ein weiteres abgewandeltes Pink-Floyd-Zitat.

Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker betonte, „es ist ein schlimmer Tag für unser Land“, so wie es zuvor etwa in Berlin und München ebenfalls schlimme Tage durch Auftritte von Waters gewesen seien. „Wenn es möglich ist, dass ein solcher Künstler hier auftritt, dann haben wir Lücken in unserem Recht“, sagte Becker. Es sei „eine Schande, dass heute die Würde von Jüdinnen und Juden mit Füßen getreten wird“.

Der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, Julian-Chaim Soussan, sagte, „Schweigen bedeutet Zustimmung“. Es sei gut, dass so viele Menschen gekommen seien, um „dem Hass entgegenzutreten“. Er sprach gemeinsam mit dem katholischen Stadtdekan Johannes zu Eltz und dem evangelischen Prodekan Holger Kamlah von der Bühne im Außenbereich vor der Festhalle.

Dieter Wesp vom Fritz-Bauer-Institut beschrieb, was sich an jenem 9. November 1938 und in den Tagen danach in Frankfurt zugetragen hatte, wie ab 5 Uhr morgens Synagogen brannten, ab 6 Uhr Geschäfte und Wohnungen von Frankfurter Juden überfallen wurden, wie sich entsetzliche Grausamkeiten daran anschlossen. „Die Stadt muss prüfen, was hier veranstaltet werden kann“, sagte Wesp, „Antisemitismus in der Festhalle gehört nicht dazu.“

Schülerinnen, Schüler und junge Erwachsene trugen die Namen der damals aus der Festhalle Deportierten vor. Jennifer Marställer, die Direktorin der Jüdischen Gemeinde, las aus den Erinnerungen des Rechtsanwalts Julius Meyer über die Geschehnisse in der Festhalle 1938.

Währenddessen lief vor dem Eingang der Festhalle, auf der anderen Seite des Messeturms, eine Kundgebung der Befürworter des Konzerts. „Welcome to Germany“, stand dort auf Spruchbändern für den britischen Musiker zu lesen und „Thank you, Roger“. Dort versammelten sich Fans des britischen Musikers. „Kritik an Israels Besatzungs- und Landraubpolitik ist kein Antisemitismus“, hatte ein Mann auf sein Schild geschrieben. Ein anderer Fan sagte auf die Frage, ob er ruhigen Gewissens ins Konzert gehe, „selbstverständlich – ich habe mein halbes Leben auf diese Chance gewartet“. Und zu den Vorwürfen gegen Waters: „Er ist doch kein Judenhasser. Er kritisiert Politik, und das ist doch wohl noch erlaubt.“

Die Frankfurter FDP hatte am Samstag einen Plan vorgelegt, das umstrittene Konzert auf juristischem Wege doch noch zu unterbinden, aber ohne Erfolg. Der Auftritt fand wie geplant statt, aber auch in der Halle gab es Proteste. Weiterer Bericht im Feuilleton