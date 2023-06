Breiter Widerstand gegen Burschenschaften in der Frankfurter Paulskirche

Von: Georg Leppert

Am 18. Mai feierten Stadt, Land und Bund das Paulskirchen-Jubiläum. Einen Monat später wollen die Burschenschaften nachziehen. © Renate Hoyer

Ein zivilgesellschaftliches Bündnis will am 18. Juni demonstrieren. Und auch die Zugangsregeln für Paulskirche und Festhalle sollen geändert werden.

Wenn am 18. Juni Burschenschaften und Akademikerverbände in die Paulskirche kommen, um das Jubiläum der Nationalversammlung zu feiern, müssen sie mit breitem Widerstand rechnen. Neben Protesten aus der linksradikalen Szene ist nun auch eine weitere Kundgebung aus der Zivilgesellschaft geplant. Nach FR-Informationen wollen dazu mehrere Parteien aufrufen, derzeit gibt es noch letzte Abstimmungen. Am Ende könnte es eine Protestaktion wie vor dem Konzert von Roger Waters in der Festhalle geben.

Burschenschaften und Akademikerverbände wollen am Wochenende 17. und 18. Juni nach Frankfurt kommen, um das Jubiläum zu begehen. In der Nationalversammlung, die 1848 in der Paulskirche zusammentrat, waren viele Burschenschafter vertreten. Nach einem Symposium am Samstag soll es am Sonntag einen Festakt in der Paulskirche mit voraussichtlich 200 bis 300 Teilnehmenden geben.

Linke wollen „den Burschis den Tag versauen“

Dagegen regt sich Widerstand. Linke Gruppen sehen in Burschenschaften oder auch in der Deutschen Gildenschaft stramm rechte Vereinigungen. Unter dem Motto „Den Burschis den Tag versauen“ wollen sie demonstrieren.

Auch in der Stadtpolitik gibt es massiven Unmut über die Veranstaltung. Kontrovers wird darüber diskutiert, ob es nötig war, die Burschenschaften in die Paulskirche zu lassen.

Bürgermeisterin weist Kritik wegen Vermietung an Burschenschaften zurück

Im Zentrum der Debatte steht Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne). Als die Anfrage der Veranstalter kam, war sie kommissarische Oberbürgermeisterin und damit für das Protokoll zuständig, über das die Vergabe der Paulskirche läuft. Nicht zuletzt Mitglieder der Fraktion der Grünen hätten sich gewünscht, dass Eskandari-Grünberg den Auftritt der Burschenschaften ablehnt – oder zumindest derart geschickt vorgeht, dass die Gruppen Schwierigkeiten haben, einen Termin zu finden. Öffentlich thematisieren wollen die Grünen die Vergabe indes nicht – um die Bürgermeisterin politisch nicht zu beschädigen.

Derweil sagte Eskandari-Grünberg im Gespräch mit der FR: „Ich habe den Burschenschaften keine Zusage gemacht.“ Die Anfrage sei vom Protokoll bearbeitet und vor knapp zwei Wochen in den Magistrat gegangen. Dort habe sie – auch mit einem Vermerk – ihre Bedenken geäußert. Gleichwohl habe der Magistrat zustimmen müssen. Burschenschaften und Akademikerverbände hätten einen Anspruch, die Paulskirche zu nutzen. In der Tat gibt es eine Einschätzung des Rechtsamts, wonach sich die Gruppen auf die Hessische Gemeindeordnung berufen können, um öffentliche Gebäude zu nutzen.

Bürgermeisterin plant Protestrede vor der Paulskirche

Anders als bisher geplant wird Nargess Eskandari-Grünberg kein Grußwort in der Paulskirche halten, das sie als „Protestrede“ konzipieren wollte. Ihre Ansprache, in der sie auf die Bedeutung von Demokratie hinweisen will, wird sie nun bei der Kundgebung vor der Paulskirche halten.

Dass nach dem wegen Antisemitismusvorwürfen scharf kritisierten Konzert von Roger Waters in der Festhalle jetzt erneut unliebsame Gäste in ein städtisches Gebäude einziehen, finden zumindest viele Mitglieder der Römer-Koalition hochproblematisch. Deshalb will sich die Stadtregierung nun daranmachen, die Zugangsregeln für die Gebäude zu ändern.

Diese sind bisher recht allgemein gehalten. Fortan soll zumindest drinstehen, dass Gruppen nicht kommen dürfen, wenn sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Indes: Eine solche Formulierung hätte weder das Konzert von Roger Waters noch den Festakt der Burschenschaften und Akademikerverbände verhindern können.