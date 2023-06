Brasilianischer Pflegeazubi in Frankfurt: „Soll ich auf der Straße leben?“

Von: Kathrin Rosendorff

Der Brasilianer Fabio Barboza (27) ist gerade im ersten Ausbildungsjahr als Pflegefachkraft im Wohnstift GDA am Zoo in Frankfurt. © Monika Müller

Die Bundesregierung warb gerade erst um brasilianische Pflegekräfte. Doch Fabio Barboza aus São Paulo ist gerade im ersten Ausbildungsjahr als Pflegefachkraft in Frankfurt und findet hier keine Wohnung.

Fabio Barboza hat seine brasilianische Heimatstadt São Paulo verlassen, um sich hier in Deutschland als Pflegefachkraft ausbilden zu lassen. Er liebt seinen Job und will auch in Zukunft in Frankfurt arbeiten und leben. Aber der 27-Jährige, der seit Oktober im ersten Ausbildungsjahr als Pflegefachkraft im Wohnstift GDA (Gesellschaft für Dienste im Alter) am Zoo begonnen hat, weiß nicht, wo er ab August wohnen soll. Bislang lebte er bei seinem Ex-Freund, vorübergehend ist er in der Wohnung eines Freundes, seit Monaten sucht er schon eine Wohnung. Vergebens. „Ich finde keine Wohnung und ich kann doch nicht die nächsten zwei Jahre meiner Ausbildung auf der Straße leben. Es geht nicht nur um mich: Ich wünsche mir auch für alle anderen Auszubildenden aus dem Ausland, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, dass sie eine Chance erhalten, eine Sozialwohnung oder zumindest eine bezahlbare Wohnung in Frankfurt zu bekommen.“

Das Frankfurter Wohnungsamt hatte seinen Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein (notwendig für die Berechtigung einer Sozialwohnung) bislang abgelehnt, weil es seinen Aufenthalt in Deutschland trotz bester Berufschancen als Pfleger und dem hohen Bedarf nur als „vorübergehenden Aufenthalt“ ansieht. Dabei haben erst Anfang Juni Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Brasilien um Pflegekräfte geworben. Baerbock sagte, brasilianische Pflegekräfte würden in Deutschland schon jetzt mit offenen Armen empfangen.

Das sieht Barboza anders. Er sagt: „Was passiert mit den Brasilianern, wenn sie hier ankommen? Wo sollen sie wohnen? Ich habe Glück, dass ich deutsche Freunde habe, die mir mit den Behörden helfen. Denn es gibt viel Bürokratie.“ Barboza spricht gut Deutsch, weil er von seinen Ersparnissen zunächst Deutschkurse besucht hatte, bevor er mit der Ausbildung begann.

Ein Anwalts-Freund aus Berlin hatte Barboza die Information zukommen lassen, dass der Berliner Senat entschieden hatte, dass auch Auszubildende, die zwar keinen dauerhaften Aufenthaltstatus haben, einen Wohnberechtigungsschein bekommen, wenn sie die Perspektive eines dauerhaften Aufenthaltes nach Abschluss der Ausbildung haben. Doch das Frankfurter Wohnungsamt lehnte bislang auch Barbozas Widerspruch ab – trotz des Beispiels aus Berlin. Auf Nachfrage der FR, ob Frankfurt nicht dem Berliner Vorbild folgen könnte, antwortete das Dezernat für Planen und Wohnen, dass die „maßgebenden Vorschriften zur Registrierung sich im Hessischen Wohnraumfördergesetz finden“. Dort heißt es in §17: „Antragsberechtigt sind wohnungssuchende Personen, die sich nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich des Grundgesetzes aufhalten dürfen und rechtlich und tatsächlich in der Lage sind, für ihren Haushalt auf Dauer einen Wohnsitz als Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu begründen.“

Und doch gibt es Hoffnung: „Als Stadt Frankfurt beabsichtigen wir die Entscheidung des Landes Berlin zum Anlass zu nehmen, das Gespräch mit dem Land Hessen zu suchen. Es stellt sich durchaus die Frage, ob ein Aufenthaltstitel zu Ausbildungszwecken nur von vorübergehender Natur sein kann, wenn man eigentlich beabsichtigt, Menschen hier zu qualifizieren, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.“

Barboza sagt: „Ich freue mich sehr, dass sich was bewegt. Und doch mache ich mir Sorgen, wo ich ab August wohnen soll. Ich habe mich auf normale Wohnungen beworben und private Vermieter haben mich abgelehnt, weil sie sagten, dass sie lieber Mieter hätten, die keine Azubis sind, mehr Geld verdienen, obwohl ich die Miete zahlen könnte und mein Ex-Freund für mich bürgen würde.“

1052 Euro Netto im Monat verdient Barboza im ersten Ausbildungsjahr. „Mehr als andere Pflege-Azubis in anderen Einrichtungen. Das Gehalt wird sich steigern.“ Auch sein Arbeitgeber hat einen Aushang gemacht. „Ich wünsche mir eine Wohnung in zentraler Lage, denn ich habe viele Schichtdienste, muss viel lernen und habe kein Auto.“