Brände in Kleingärten

Von: Michael Forst

Teilen

Brand Gartenhütten Schwanheimer Dünen. Bild: Holger Vonhof © N.N.

Hoher Schaden in Zeilsheim und Schwanheim, Verdacht auf Brandstiftungen.

Gleich zwei Mal und kurze Zeit hintereinander hat es gestern früh in Kleingärten im Frankfurter Westen gebrannt: Gegen 3.30 Uhr musste die Feuerwehr zum Löschen nach Zeilsheim ausrücken, in die Anlage des Kleingärtnervereins Taunusblick in der Lenzenbergstraße. Gegen 7 Uhr waren die Brandlöscher dann in den Schwanheimer Dünen am Höchster Weg aktiv, wo drei Gartenhütten brannten.

Besonders schlimm traf es die Zeilsheimer Kleingärtner: Sie verloren eine ihrer Gartenhütten, und auch ihr Vereinsheim wurde fast komplett ein Raub der Flammen. Auch wenn die Ermittlungen noch laufen: Die Spuren deuteten auf Brandstiftung hin, so Polizeisprecherin Isabell Neumann auf Anfrage. „Vier weitere Gartenhütten waren augenscheinlich mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet worden“, berichtete sie. Gebrannt hätten sie jedoch nicht. Möglicherweise, weil der oder die Täter überrascht worden seien und das zerstörerische Werk nicht vollenden konnten. Den Gesamtschaden bezifferte Neumann auf etwa 140 000 Euro.

Fassungslos vor der Asche

Die Feuerwehr Frankfurt war laut ihrem Sprecher Thomas Koch mit einem Großaufgebot in der Taunusblick-Anlage: Die Wachen Nied und Zeilsheim, aber auch die Freiwilligen Feuerwehren von Sindlingen, Zeilsheim und Unterliederbach hätten das Feuer gelöscht – „das Vereinshaus war aber nicht mehr zu retten“, stellte er fest.

Nur kurz nach Eintreffen der Feuerwehr war nahezu der gesamte Vorstand des Kleingärtnervereins Taunusblick vor Ort. „Unsere Pächter, die in den benachbarten Hochhäusern wohnen, haben uns um kurz vor 4 Uhr alarmiert“, erzählte die stellvertretende Vorsitzende Sandra Grote dieser Zeitung. Fassungslos hätten sie vor dem komplett abgebrannten Vereinshaus gestanden, während ein Bagger die eingestürzten Wände wegräumte, damit die Feuerwehr die Glutnester löschen konnte. Die Gartenhütte stehe zwar noch, sei nur halb abgebrannt, aber: „Abgerissen werden muss sie so oder so.“

Vor 15, 20 Jahren sei das Vereinshaus schon einmal abgebrannt, vor etwa fünf Jahren standen Gartenhütten in Flammen. Zwar sei das Vereinshaus versichert, die Folgen des Brandes treffen die Kleingärtner:innen dennoch hart. „Da war auch unser Büro drin – mit unserem Archiv“, berichtete sie. Glück im Unglück: Die wichtigsten Dokumente wie die Mitgliederunterlagen und die Papiere fürs Finanzamt seien unversehrt. Denn – in weiser Voraussicht – habe der Vorstand im vergangenen Jahr einen Stahlschrank gekauft, dem das Feuer nichts anhaben konnte.

Grote und ihre Vorstandskollegen haben keinen Zweifel daran, dass es sich um das Werk eines Feuerteufels handelt: „Fünf andere Hütten stinken hier noch nach Benzin, offenbar wollte der Täter noch mehr Schaden anrichten“, bestätigte sie die Aussage der Polizei. Zudem habe man vom Ort des Brandes die riesige Rauchsäule über der Schwanheimer Düne gesehen. Für sie liege der Verdacht nahe, dass es zwischen beiden Bränden einen Zusammenhang gebe.

In der Kleingartenanlage in Schwanheim war gegen 7 Uhr ein Feuer gemeldet worden, bestätigte Thomas Koch: Zunächst habe eine Hütte in Flammen gestanden, später noch zwei benachbarte Hütten. Außerdem brannten laut Koch zwei große Bäume ab, gegen 11.30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. „Wir sehen derzeit hier keinen Zusammenhang mit der mutmaßlichen Tat in Zeilsheim und auch keine Brandstiftung“, erklärte Polizeisprecher Marc Draschl. Ausschließen könne man allerdings nichts, die Kolleg:innen der Kriminalpolizei ermittelten noch.

Kleingärten brannten zuletzt auch im Kreis Offenbach in einer Gartenanlage in Hainstadt. Dort geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand in Zeilsheim gibt, und ob in diese Richtung ermittelt wird? Polizeisprecher Draschl wollte dies auf Anfrage nicht bestätigen.

Brand Vereinshaus und Gartenhütten Zeilsheim Taunusblick. Bild: Privat © N.N.