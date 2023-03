Weltladen in Bornheim wird größer

Von: Fabian Böker

Geschäftsfläche wird erweitert, bekommt ein neues Konzept und eröffnet am Samstag neu.

In der Berger Straße 133 herrscht seit Tagen reger Betrieb. Ein Schild im Schaufenster lässt so manchen Passanten oder manche Passantin sich fragen, was genau dort passiert. „Kirchenbank aus St. Michael“ lautet die Aufschrift. Die Antwort: Der dort ansässige Weltladen vergrößert sich, ändert sein Konzept und eröffnet am morgigen Samstag, 4. März, neu.

Zu besagtem neuen Konzept zählt auch das Schild im Schaufenster. Denn dass eine solide Kirchenbank aus altem Eichenholz liebevoll zur Kaffeetheke umgearbeitet wurde, an der sich dann fair gehandelter Kaffee genießen lässt – das ist Teil des aktiven Upcyclings, also der Aufbereitung alter Möbel. Und das wird künftig auch im Weltladen angewandt.

Eröffnet wurde das Geschäft im September 2005. Bis zuletzt teilte man sich die Hausnummer 133 mit der „Sockenkiste“. Dort zieht jetzt auch der Weltladen ein – und wird in diesem linken Teil der Geschäftsräume eine große Auswahl an Fair-Trade-Köstlichkeiten, Unverpackt-Kaffees sowie praktische und nützliche Dinge des nachhaltigen Alltags anbieten. Auf der anderen Seite wird es wie bisher fair produzierte Kleidung, Schmuck, Taschen und Schals geben, aber in deutlich größerer Anzahl.

„Wir wollen den Fairen Handel für möglichst viele Menschen erreichbar machen“, erklärt Stefan Diefenbach, Chef der nunmehr zwei Läden auf der Berger. „Das Angebot an fair gehandelten Waren steigt stetig und das Interesse der Gesellschaft daran ebenso. Wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen.“ Augenzwinkernd ergänzt er: „Ein paar Quadratmeter mehr Ladenfläche sind ein paar Quadratmeter mehr Gerechtigkeit im Welthandel.“

Das Konzept zur neuen Einrichtung stammt von Studio W, einem Unternehmen aus Köln, das seit 2011 für die Biogastronomie- und Hotellerie sowie speziell für Bio- und Weltläden plant und baut. Einer der Inhaber ist Moritz Zielke, der vergangene Woche selbst in Bornheim mitgeholfen hat – und dabei durchaus für Aufsehen sorgte. Er wurde mehrfach erkannt, aufgrund seiner jahrelangen Rolle als Momo Sperling in der TV-Serie „Lindenstraße“.

Die Neueröffnung beginnt am Samstag, 4. März, um 11.30 Uhr in der Berger Straße 133. Infos gibt es online unter www.weltladen-bornheim.de.