Stabwechsel bei den Schutzmännern in Bornheim

Von: Sabine Schramek

Oleg Samonow (Mitte) und sein Vorgänger Markus Janz (r.) beim Radcodieren mit Kollege Alessandro Moretta (l.) © Rüffer

Markus Janz übergibt sein Amt an Oleg Samonow. Der Oberkommissar will an liebsten präventiv viel bewirken.

Oleg Samonow ist der neue Schutzmann vor Ort für das 6. Polizeirevier in Bornheim. Vor kurzem hat er das Amt von Markus Janz übernommen, der nach 36 Jahren im Dienst der Hessischen Polizei in den Ruhestand gegangen ist und das Amt seit 2016 inne hatte.

Seit einem Jahr ist Oberkommissar Samonow auf Streife im 6. Revier, seit 2015 bei der Polizei. „Kommunikation ist seine Stärke und er kennt sich aus“, sagte Revierleiter Andreas Lemp beim Stabwechsel. „Zu Fuß und im Streifenwagen“ will er sich mit den Bürgern, Vereinen und Organisationen vernetzen. Und er will „am liebsten präventiv so viel bewirken, dass möglichst niemand Opfer wird“, sagt er Samonow.

Aufklären über Betrugsmaschen will er, so viel es geht, und auch denen helfen, die Opfer einer Straftat geworden sind. „Jeder kann auf Betrüger reinfallen. Niemand ist davor sicher. Damit es möglichst selten vorkommt, will ich mich mit den Leuten zusammensetzen, vermitteln und mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt er. Bei der Opfernachsorge spricht Samonow mit den Betroffenen und vermittelt zu den jeweils zuständigen Anlaufstellen. „Damit niemand alleine bleibt in seiner Angst und Sorge.“

Jeden Dienstag von 11 Uhr bis 13 Uhr und jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr gibt es im 6. Polizeirevier in der Turmstraße eine offene Sprechstunde mit Samonow. Weitere Termine sind mit telefonischer Voranmeldung möglich.

Janz geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es war eine tolle Zeit. Vertrauen aufbauen, sich Zeit nehmen für die Belange der Bürger, für mehr Sicherheit sorgen und das mit einem tollen Team auf dem 6. Revier – das ist einfach nur schön. Ich hatte viele Schutzengel auf der Straße, bin nie mit einem Messer bedroht worden und musste auch nie schießen. Nur einmal in den ganzen Jahren musste ich die Waffe ziehen. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er. Gemeinsam mit den Bürgern Lösungen zu finden, bevor echte Probleme entstehen, sei eine schöne Aufgabe, so der Polizeibeamte.

Der Schutzmann vor Ort für Seckbach, Bornheim und Teile des Nordends ist außerhalb der Sprechzeiten im 6. Revier unter 75 51 06 55, per Mail an d306-svo.ppffm@polizei.hessen.de erreichbar.