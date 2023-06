Sommer, Samba und Sangria

Beim Sommerfest des Vereins Abá wird auch getanzt. Rainer Rüffer © Rainer Rüffer

Das interkulturelles Fest im Jugendhaus Heideplatz bringt Menschen zusammen.

Paella brutzelt duftend in einer gigantischen Pfanne zwischen roten Ledersofas auf der Terrasse, die Band Musikazeit spielt live englische Musik und alle tanzen und lachen fröhlich in kunterbunten Kleidern. Dazwischen dampfen riesige Portionen Feijoada-Eintopf mit Salat und ukrainische Teigtaschen, süße Kuchen werden von Kindern genascht, wenn sie gerade nicht herumtollen.

Es ist eine Veranstaltung im Jugendhaus Heideplatz wie sie bunter nicht sein könnte. Organisiert hat sie der Verein Abá, der sich seit sechs Jahren für Migrant:innen in Frankfurt einsetzt. Anfangs für Südamerikaner:innen, mittlerweile für Menschen aus allen Herren Ländern. Gemeinsam haben sie am Samstag sich, den Sommer und das Leben gefeiert – beim interkulturellen Sommerfest.

Neugierig bummeln Besucher:innen über den Kunst- und Flohmarkt und bestaunen kleine Alpaka-Figuren, kunterbunte Taschen, Stoffe und kunstvoll bemalte Espressokocher, Tassen, Bademode und Schlüsselanhänger.

Adriana Maximino dos Santos strahlt. „Eine Frau hat einmal gesagt, Abá ist das Zuhause auf der Welt. Ich finde, das passt“, sagt die Vorsitzende und Geschäftsführerin des gleichnamigen Vereins. Abá bedeutet „Mensch“ in der in Lateinamerika indigenen Tupi-Guarani Sprache. Es ist voller Menschen, voller Lebensfreude und guter Laune. Alltagsprobleme bleiben heute draußen. Es wird gefeiert. „Seit Kurzem sind wir als Bildungsträger für Hessen zertifiziert. Für politische Bildung und Teil des Wandels“, verrät dos Santos stolz: Der Arbeitskreis für Menschenrechte mit Sitz in der Berger Straße bietet kostenfreie Deutschkurse A1, A2 und B1 für 14 Sprachen an, berät informell für berufliche Orientierung, hilft bei häuslicher Gewalt, unterstützt bei Nachsorge bei Ärzten, bei Formularen und der Erstellung von Lebensläufen und Anschreiben.

Auch Jugendliche und junge Erwachsene vom Jugendhaus gehen dann vom Sport erst nach unten in den Keller und feiern anschließend mit, lernen andere Leute kennen und genießen das farbenfrohe Treiben beim Sommerfest.

Weitere Informationen über den Verein unter: www.aba-ev.org