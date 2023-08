Frankfurt: Einen längeren Kerbebaum gab es nie

Von: Gernot Gottwals

Um viele Straßenecken musste der 32,52 Meter lange Kerbebaum aus dem Enkheimer Wald gehievt werden. © Rainer Rüffer

Bei strömenden Regen beginnt im Frankfurter Stadtteil Bornheim die Kerb.

Die Skyline Big Band spielt „Velvet Sky“, doch der Himmel öffnet gerade seine Schleusen. Es regnet wie aus Kübeln, während das Bornheimer Kerbevolk ungeduldig über den Platz an der „Zwiwwelkersch“ (Johanniskirche) blickt. Ein Kerbebaum ist weit und breit nicht in Sicht. Erst mit einer guten Stunde Verspätung biegt der Traktor am Kirchturm vorbei um die Ecke. Und dann heißt es erst mal Schälen und bei Dauerregen den Baum von seiner Rinde befreien.

Ja, Kerbeburschen und -mädels müssen eben hart im Nehmen sein. „Dafür ist es auch der längste Baum ever“, moderiert Kerbebursch Joshua Lear in stilvollem Denglisch. Ganz genau 32,52 Meter und er steht statt um 12 Uhr endlich um 13.44 Uhr. „Diesen überlangen Baum auf dem Wagen und Anhänger immer wieder um die Straßenecken zu bugsieren, das hat am Ende so lange gedauert“, so Armin Funk, gebürtiger Höchster, seit 50 Jahren Bornheimer und zum ersten Mal mit im Enkheimer Wald.

Für rund 60 Burschen und Mädels, quer durch alle Altersgruppen, rappelt der Wecker früh, die ersten stehen um 5.30 Uhr auf dem Kerbeplatz. Das Baumholen und -aufstellen gehören ebenso zur Tradition der Bernemer Kerb wie der Festzug, der ökumenische Gottesdienst und der Gickelschmiss. Als der Baum samt Kerbelisbeth mit dem Kran emporgehoben wird, verdreht sich die Lisbeth mit dem Rücken zum Kerbevolk. „Dafür bewacht sie jetzt die Baustelle vom Riederwaldtunnel“, scherzt Lear.

Erst als die Sonne durch die Wolkendecke blinzelt, beginnt das Kinderfest der Freiwilligen Feuerwehr Seckbach im Hof der Evangelischen Gemeinde. Neben Hüpfburg und Bastelstation für selbst gemachte Buttons gehört die Spritzwand zu den Highlights: Als Henri (3) nach einigem Üben mit dem Schlauch die richtige Stelle trifft, die Wand vollläuft und das Blaulicht aufleuchtet, ist die Freude auch bei Mutter Alina riesengroß.

In manchem Innenhof steigen wieder private Kerbepartys. Auch bei Tina und Ralf Conrad in der Großen Spillingsgasse, die neben Frankfurter Schneegestöber nach Hausrezept sogar selbst aufgesetzten Limoncello bieten. So fiebert man an den Ständen in Bornheim dem Festumzug entgegen, eingeläutet durch den Ortsdiener Dieter Bender und angeführt durch den Kerbebürgermeister Ralf Moritz. „Es ist wie eine Festa an Carnevale“, findet Davide Zecca, gebürtiger Frankfurter mit italienischen Wurzeln. Viele Zugwagen sind närrisch besetzt und geschmückt. Mit dabei sind der Große Rat der Frankfurter Karnevalvereine, der Erste Sachsenhäuser Carneval-Club „Die Elfer“ und die Große Bornheimer Karneval-Gesellschaft „Stutzer 1910“, die Karnevalsgesellschaft „Bernemer Käwwern 1935“ und die FKG „Die Eulen“. Auch der Wagen des Skiclubs „Mount Lohr“ passt eher in die fünfte Jahreszeit.

Neben Kaufhaus Meder und Wein Dünker geben sich mit ihren Festwagen auch Majestäten wie die Sachsenhäuser Brunnenkönigin Gabriele I., die Apfelweinköniginnen aus Bergen-Enkheim und dem Gallus Lea I. und Manuela I. die Ehre. Mit wenigen Schlägen erfolgt der Fassbieranstich durch Hermann Steib, Ortsvorsteher im Ortsbeirat 4 (Bornheim, Ostend), bevor die Rock Coverband Soundslike quer durch die Hitparade spielt.

Weiter geht es heute ab 16 Uhr mit dem Herrenabend der Kerbeburschen im Lokal „Zur Straßenbahn“, Heidestraße 152, und dem Damenabend der Kerbemädchen im Gasthaus „Zur Sonne“, Berger Straße 312, und übermorgen ab 12 Uhr mit dem Bernemer Mittwoch.