Der Paella-Profi im Ratskeller

Von: Fabian Böker

Wenig Zutaten, leckeres Ergebnis: Mario Furlanello will mit einer Kartoffel-Paella überzeugen. © Renate Hoyer

Mario Furlanello nimmt an einem Kochwettbewerb im spanischen Valencia teil.

Wer an Restaurants in Frankfurt denkt, dem oder der werden eher Schnitzel, Rippchen oder Grüne Soße in den Sinn kommen. Im Bornheimer Ratskeller aber hat Chef und Koch Mario Furlanello eine eher ungewohnte Spezialität im Angebot: Paella. Dem Gericht widmet er seit dem Vorjahr sehr viel Zeit, in Theorie und Praxis. In wenigen Tagen wird er abermals ins Heimatland der Paella aufbrechen, um an einem Kochwettbewerb teilzunehmen.

Am 20. September wird der „World Paella Day“ in Valencia gefeiert. Unter anderem mit einem Wettbewerb. Furlanello ist sich bewusst, dass das eine Veranstaltung ist, die nicht unbedingt authentisch, sondern eher darauf angelegt ist, für den Tourismus zu werben. Trotzdem bereitet er sich detailversessen darauf vor.

„Jede Woche mache ich mindestens zwei Paellas für Gruppen im Restaurant“, sagt der 48-Jährige. Und nicht nur dann. Beim Besuch am Ruhetag fällt die fertige Paella in der Pfanne im ansonsten leeren und aufgeräumten Ratskeller sofort auf. „Ich probiere hier gerade eines meiner zwei Rezepte für den Wettbewerb aus“, erklärt er.

Das ist von den Zutaten her ziemlich einfach: Reis, Kartoffeln, Rosmarin, Gemüsefond, 40 Gramm Öl, etwas Knoblauch. Fertig. „Das ist so simpel, dass man damit als Koch eigentlich nicht ernst genommen werden will.“

Aber zwei Gründe sprechen dann doch dafür, mit diesem Rezept an den Start zu gehen. Zum einen ist die Paella einfach lecker. Zum anderen tritt er bei dem Wettbewerb offiziell für Deutschland an, und Furlanellos Plan ist es, „eine deutsche Paella-Version zu schaffen, die die Sprache des traditionellen Rezeptes spricht“. Also Kartoffeln, die gemeinhin mit der deutschen Küche assoziiert werden.

Auch sein zweites Rezept, das er mitnimmt, folgt diesem Ansatz. Die „Paella del Bosque“ (Waldpaella) besteht neben Reis aus Pilzen, Heidelbeeren, Wildschweinfleisch und Fichtensprossen.

„Ich liebe es, an Wettbewerben teilzunehmen“, sagt Furlanello, der ebenfalls gelernter Architekt ist und den Ratskeller im Juni 2018 eröffnet hat. Daher fliegt er auch nicht mit dem Anspruch zu gewinnen nach Spanien. „Durch Wettbewerbe kann man viel lernen, Kontakte knüpfen, Erlebnisse haben.“ Alles Aspekte, die er auch immer versucht, seinen Azubis schmackhaft zu machen. Bisher ohne den gewünschten Erfolg, „weshalb ich es einfach selbst mache“.

Im Vorjahr hat er bereits an der Paella-WM in Sueca, dem möglichen Ursprungsort der Paella, in der Nähe von Valencia teilgenommen. Und hat den dritten Platz belegt. Als er nun vom spanischen Fremdenverkehrsamt, für das er öfter arbeitet, gefragt wurde, sagte er auch für den „World Paella Day“ zu.

Bis dahin – und auch danach – wird er weiterhin versuchen, seine Leidenschaft für Paella den Besuchern und Besucherinnen des Ratskellers näherzubringen. Ihnen zu erklären, dass Paella ein Reisgericht ist. Dass man dabei viel falsch machen kann. Und dass das, was vermeintlich zwischen Pfanne und Reis angebraten ist, das Beste am ganzen Gericht ist.