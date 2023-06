Bornheimer Neubau an der Berger Straße verzögert sich

Von: Boris Schlepper

Teilen

Im Erdgeschoss des neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Berger Straße soll ein Supermarkt einziehen. © Monika Müller

Die Arbeiten auf der ehemaligen Brache an der Berger Straße dauern bis Jahresende an. Die Ringelstraße wird am Mittwoch gesperrt – und in den Sommerferien.

Mit Behinderungen müssen Verkehrsteilnehmer:innen nächsten Mittwoch rund um die Ringelstraße rechnen. Dann wird der Abschnitt zwischen Bornheimer Fünffingerplätzchen und Saalburgstraße zeitweise gesperrt, da ein neuer Kran auf das Baugrundstück an der Berger Straße gehoben wird. In den nächsten Sommerferien gibt es auf der Straße dann erneut für mehrere Wochen kein Durchkommen für den motorisierten Verkehr, wie der Bauherr, die Ozean Horizon (OH) Projektentwicklungs GmbH, mitteilt.

Derzeit liefen die Arbeiten auf dem ehemaligen Gaumer-Areal auf Hochtouren, sagt OH-Projektleiter Klaus Fockenberg auf Anfrage. Das Unternehmen aus Herrenberg in Baden-Württemberg errichtet auf dem 3800 Quadratmeter großen Gelände bis Ende des Jahres einen Mix aus Wohnungen und Gewerbe (die Frankfurter Rundschau berichtete). Ursprünglich sollte das Vorhaben auf der sogenannten Bornheimer Brache schon im Juli abgeschlossen werden. Unter anderem durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die Fertigstellung.

Sehr zeitaufwendig seien zudem die geplanten Arbeiten der Netzdienste Rhein-Main. Diese werden laut Fockenberg Mitte Juli damit beginnen, eine Trafostation im Neubau anzuschließen. Da das Stromnetz in Bornheim nicht für den neuen Gebäudekomplex ausreiche, sei diese nötig. Angekündigt sei, dass die Ringelstraße in Höhe des Neubaus bis voraussichtlich September oder Oktober für den motorisierten Verkehr gesperrt werden müsse.

Momentan seien die Handwerker:innen vor allem mit dem Innenausbau der 67 Wohnungen beschäftigt. 39 davon sollen nach den Sommerferien verkauft werden, so Fockenberg, der keine Quadratmeterpreise nannte. Jeweils 14 Mietwohnungen werden nach dem ersten und zweiten Förderweg der Stadt Frankfurt gebaut.

Ebenfalls ausgebaut wird derzeit die Kindertagesstätte, die an der Ringelstraße entsteht. Sie wird von der Erasmus Frankfurt GmbH übernommen und soll mehrsprachig geführt werden. Geplant ist eine Kindergartengruppe für 20 Mädchen und Jungen. 21 Kinder finden zudem im Hort Platz. Der neue Kran, der am Mittwoch gestellt wird, werde für das Außengelände der Einrichtung benötigt, sagt Fockenberg. Die Arbeiten an diesem Areal seien sehr umfangreich und sollen ebenfalls bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Voraussichtlich bis zum nächsten Frühjahr werden sich dagegen die Arbeiten am neuen Supermarkt hinziehen, der im Erdgeschoss an der Berger Straße entsteht, sagt der Projektleiter. „Aufgrund der komplexen technischen Anforderungen“ verzögerte sich der Ausbau der Tegut-Filiale.

Dafür vermeldet das Fuldaer Handelsunternehmen Tegut, dass die kleine Filiale auf der Berger Straße unterhalb der Saalburgstraße am Donnerstag, 15. Juni, wieder eröffnet wird.

Das Ladenlokal in der Fußgängerzone war durch ein Feuer vor rund einem Jahr zerstört worden. Seitdem war der Markt geschlossen, weil laut Tegut umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten vorgenommen werden mussten. Neben einer neuen Kaffeestation soll es dann auch eine sogenannte Selbstscann-Kasse geben.