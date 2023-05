Bornheim: Kinder entdecken Grüne Soße

Von: Alina Nitsche

Grundschüler:innen aus Bornheim kreieren Kräuterlimonaden und Grüne Soße. © christoph boeckheler*

Kirchnerschule besucht Gewächshäuser mit Kräutern. Anschließend dürfen die Mädchen und Jungen ihre eigene Grüne Soße zubereiten.

Zitronenmelisse, Pfefferminze und Sauerampfer sind meine Lieblingskräuter“, sagt die Drittklässlerin Melike. Sie nimmt mit ihrer Klasse am Bildungsprogramm „Sieben Tage, sieben Kräuter“ teil. Am Dienstag fahren die Grundschüler:innen von der Bornheimer Kirchnerschule in den Grüngürtel nach Oberrad. Auf den Feldern und in den Gewächshäusern der Gärtnerei „Maingrün“ lernen die Mädchen und Jungen gesunde und umweltfreundliche Ernährung kennen. Nach einer Entdeckungstour durch die Gemüsegärten bereiten sie gemeinsam Grüne Soße zu.

„Ernährung ist ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeitspädagogik“, erklärt Barbara Clemenz vom Verein „Umweltlernen“. In Kooperation mit der Stadt Frankfurt und Maingrün besteht das Bildungsangebot im Grüngürtel bereits seit 2007. Ziel des Projekts ist es, das Bewusstsein der Kinder für eine umweltfreundliche Ernährung zu schärfen. Laut Clemenz kommt es dabei vor allem auf Kenntnisse über Erntezeiten an. Das Bildungsangebot rund um die Grüne Soße findet daher auch nur zur Saison statt. Die Kinder lernen, wo die Kräuter herkommen, wann sie wachsen und wie viel Arbeit es ist, diese zu pflegen.

In diesem Jahr ist die Nachfrage nach dem Programm in der Gärtnerei besonders hoch. Insgesamt 14 Klassen aus Frankfurt nehmen in den kommenden zwei Wochen an der Kräuter-Expedition teil. Einige stehen noch auf der Warteliste.

Lehrerin Karin Kirchner besucht seit 20 Jahren mit ihren Klassen die Bildungsangebote im Grüngürtel. „Beim Kartoffelacker, bei der Streuobstwiese und auf dem Lohrberg waren wir schon“, berichtet Melike. Kirchner will ihren Schüler:innen Erlebnisse in der Natur ermöglichen und eine gesunde Lebensweise vermitteln.

Es duftet nach Kerbel, Petersilie und Sauerampfer. An einem Holztisch schneiden die Schüler:innen Kräuter und trinken selbstgemachte Pfefferminzlimonade. „Mhhh, lecker!“, ruft einer von ihnen. Zwei Schülerinnen mischen die Kräuter in einer Schüssel mit weiteren Zutaten. Eine andere schneidet Baguette in Streifen. Das gemeinsame Zubereiten in der Feldküche habe einen sozialen Aspekt und fördere die Neugier der Schüler:innen auf den Geschmack der frischen Soße. Das Lernen über die Kräuter und den Anbau geschehe nebenbei, berichtet Barbara Clemenz.

Momentan habe man auf dem Gemüseacker Probleme durch den vielen Regen. Schädlinge und Pilze griffen die Pflanzen an, sonst sei es meist die Trockenheit, die zu schaffen mache, erzählt eine Gärtnerin. Aufgrund der wärmeren Temperaturen wüchsen die Kräuter aber grundsätzlich schneller.

„Es hat Spaß gemacht und wir haben jetzt das Rezept für die Soße und die Limonaden“, sagt Moritz, einer der Schüler. „Ich mache das jetzt auch mal zu Hause“, ergänzt Theo.

Zusammen mit Baguette schmeckt die Frankfurter Spezialität allen. © Christoph Boeckheler