Bauarbeiten auf Dortelweiler Straße

Teilen

Eine Ampel soll den Verkehr während der Bauzeit bis Mitte Mai regeln. Auf die ursprünglich geplante Vollsperrung verzichten die Netzdienste Rhein-Main.

Die Gas- und Wasserleitungen in der Dortelweiler Straße zwischen dem Bornheimer Friedhof und der Straße An den Röthen müssen umgelegt werden. Anders als ursprünglich geplant, soll die Baustelle jedoch ganztätig passierbar bleiben. Mit den Arbeiten, die bis voraussichtlich Mitte Mai dauern, soll spätestens am heutigen Dienstag begonnen werden. Darüber informierten die Netzdienste Rhein-Main (NRM) auf Nachfrage am Montag.

Ursprünglich wollten die NRM bereits vergangene Woche loslegen. Dafür sollte ein Teil der Dortelweiler in beiden Richtungen für den Fahrverkehr voll gesperrt werden. Anwohnende sollen dagegen jedoch Einsprüche erhoben haben, heißt es im Stadtteil. An einem Treffen vor Ort hätten auch „Anlieger und Gewerbetreibende“ teilgenommen und sich aktiv eingebracht, so ein Sprecher der NRM.

Dabei sei die Lösung gefunden worden, dass die Baustelle durch eine Ampel ganztägig passierbar gemacht wird. Dies sei vorher nur in den Abendstunden vorgesehen gewesen. Durch die Änderung sei eine direkte Zufahrt zu den Geschäften auch zu den Öffnungszeiten möglich. „Dieses Vorgehen dürfte auch im Sinn der Gewerbetreibenden vor Ort sein“, so die Netzdienste.

Anwohnende einbinden

Nötig werden die Arbeiten, da die Stadtentwässerung Frankfurt beabsichtige, den Kanal in der Dortelweiler Straße zwischen den Hausnummern 64 bis 74 zu erneuern, erklärte der NRM-Sprecher. Die Netzdienste müssten eine im Baufeld verlaufende Erdgas- sowie eine Trinkwasser-Leitung umlegen. Darüber habe die NRM Anwohnerinnen und Anwohner informiert. Die Stadt veröffentlichte eine Mitteilung, die Mainova AG wies über ihre Twitter-Kanal auf die Arbeiten und die daraus resultierenden Einschränkungen hin.

Mit der Sperrung der Dortelweiler Straße hat sich auch der Ortsbeirat 3 (Nordend) in seiner jüngsten Sitzung befasst. Das Gremium hatte einen CDU-Antrag mit einer Reihe von Fragen auf den Weg gebracht. Darin will der Ortsbeirat etwa wissen, ob Anwohnende und Gewerbetreibende vor Ort sowie Rettungskräfte im Vorfeld eingebunden worden sind. Auch fragten die Stadtteilpolitiker:innen, ob bei dem Vorhaben auch die Verlegung von schnellen Internetanschlüssen und intelligenter Straßenbeleuchtung berücksichtigt sei sowie die in Zukunft auf der Dortelweiler geplante Straßenbahnverlängerung.