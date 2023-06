Mehr Grün für den Wendelsgarten

Von: Thomas Stillbauer

Der Wendelgarten soll grüner werden. © christoph boeckheler*

Die Initiative „Mein Bonames“ stellt ihre Pläne vor, die zentrale Fläche im Stadtteil zu entsiegeln – wenigstens einen Teil davon.

Mehr Grün wäre schön. Eigentlich auch noch viel mehr Grün, als auf dem Plan eingezeichnet ist, der am Bücherschrank auf dem Bonameser Platz Am Wendelsgarten hängt. Aber da gilt es, wie so oft, Kompromisse zu machen zwischen dem Bedürfnis nach Stadtgrün und der Hoffnung, der Wochenmarkt könnte doch noch irgendwann ein wenig wachsen.

Immerhin: Der Wendelsgarten hat gewonnen, gemeinsam mit drei anderen Flächen, bei der Entsiegelungskampagne „Green it up“. Insgesamt 250 Quadratmeter Bodenentsiegelung waren bei der Aktion des gemeinnützigen Unternehmens „Lust auf besser leben“ zu gewinnen – einen erklecklichen Teil davon konnte sich Bonames sichern. Vorgesehen seien Pflanzen und Sitzgelegenheiten, für die übrigens noch Sponsor:innen gesucht werden, sagt Susanne Schwind von der Initiative „Mein Bonames“ am Donnerstag beim Info-Nachmittag für die Bürgerinnen und Bürger.

Viele hätten sich vor 15 Jahren gefragt, was das soll, als der einstige Großparkplatz für Autos gesperrt wurde – und komplett gepflastert, sagt Schwind. Anfangs kam tatsächlich ein ordentlicher Wochenmarkt, aber damit war es bald vorbei. Seit Jahren ist donnerstags nur noch der Weinstand da, flankiert von einem, höchstens zwei Marktständen. Und im Sommer von gnadenloser Hitze.

Beim Ortstermin ist die Hoffnung groß, dass es bald besser wird. Noch in diesem oder im nächsten Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Kleine Blumenkübel und „#greenitup“-Schriftzüge künden am Donnerstag davon. Ortsvorsteherin Wera Eiselt (Grüne) betont, der Ortsbeirat 10 stehe voll hinter der Idee, auch SPD-Landtagskandidatin Stefanie Minkley ist zur Unterstützung gekommen. Alle sind sich einig: Die Bäume müssen aus ihren engen Baumscheiben befreit werden, und eigentlich gehört der ganze Platz begrünt. „Wir kämpfen darum, dass hier mehr Lebensqualität entsteht“, so Susanne Schwind.

Außer Bonames hat „Green it up“ Entsiegelungsprojekte in Sachsenhausen, im Nordend und in Bockenheim ausgewählt, die in diesen Wochen der Bevölkerung vorgestellt werden. Der Wendelsgarten war die zweite Station.

Mehr dazu: www.greenit-up.de