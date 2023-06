Bonames: Längste Kuchentheke zum 100. Geburtstag

Von: Alexandra Flieth

Teilen

Freuen sich auf das Fest (von links): Reiner Herkner und die Vorsitzende Gabriele Avlianos. © Alexandra Flieth

Bonameser Kleingartenverein feiert am Samstag seinen runden Geburtstag. Freie Parzellen hat der Verein derzeit keine.

Zwar mangelt es an historischen Material aus der Zeit der Anfänge des Kleingartenvereins (KGV) Bonames vor 100 Jahren. Doch Vereinsmitglied Reiner Herkner hat alles, was er an Informationen finden konnte, zusammenzutragen um es zur Jubiläumsfeier auf dem Gelände der Vereinsanlage 1, Im Storchenhain, zu präsentieren. Dorthin lädt der Vorstand für Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr zur längsten Kuchentafel im Stadtteil ein. Und zu einem kleinen Programm.

„Freie Parzellen gibt es aktuell aber keine mehr“, sagt Gabriele Avlianos, die seit 2016 die Geschicke des Vereins lenkt zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Gerhard Binder, Marianne Pampuch und Gudrun Nobles-Heidt. „Die Nachfrage ist sehr groß, die Warteliste mit derzeit mehr als 130 Anfragen sehr lang.“ Im Verhältnis dazu würden nur ein bis drei Pächter jährlich ihre Parzelle aufgeben. Im vergangenen Jahr gab es drei neu zu vergebende Gärten. Größere Parzellen würden bevorzugt an Familien mit Kindern abgegeben.

Aktuell habe der Verein 83 Mitglieder, davon auch wenige, die passiv mit dabei sind. „Es ist uns wichtig, dass sich die Vereinsstruktur auf lange Sicht verjüngt“, so die Vorsitzende. Der Wunsch nach einer Kleingarten sei in den vergangenen Jahren gestiegen. „Wir Kleingärtner sind sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen, weil wir die Möglichkeit hatten, in die Natur zu gehen und uns um unsere Parzellen zu kümmern“, so Avlianos.

Seit eineinhalb Jahren haben Nadine und Roland Kalisch mit ihren zwei Töchtern eine rund 350 Quadratmeter große Parzelle. Es summt und die Kinder spielen. Gemeinsam mit Mama Nadine haben sie ein Insektenhotel gebaut, das von den Insekten gut angenommen wird. Bewegung ist im Inneren wahrzunehmen. „Es ist sehr wertvoll, in Frankfurt einen Kleingarten zu besitzen“, betont Kalisch.

Reiner Herkner, der sich zum Jubiläum um die Vereinshistorie kümmert, ist seit fünf Jahren Mitglied. „Ich habe schon immer einen Kleingarten gewollt, möglich war dies aber erst, als absehbar war, dass ich in den Ruhestand gehe.“ Er selbst baut Obst und Gemüse an. „Die Erdbeeren werden gerne gleich an Ort und Stelle von meinen Enkeln gegessen“, sagt er. Selbst gezogenes Obst und Gemüse schmeckten einfach am besten.

Der KGV Bonames verfüge heute über drei Anlagen mit insgesamt 78 Parzellen, in den Anfängen seien es einmal vier Anlagen gewesen, erzählt Avlianos. Durch die Erweiterung des Friedhofes habe der Verein Ende der 80er-Jahre die Parzellen einer Anlage aufgegeben. Aus Ausgleich hierfür hätten sie von der Stadt neun Parzellen bekommen. Die Anlage 2 des KGV Bonames befindet sich zwischen dem Kalbach und dem Alten Flugplatz, die dritte Anlage im Stadtteil Frankfurter Berg.

2018 hatten Mitglieder schon das Ende des KGV Bonames vor Augen, als sie für die Anlage am Alten Flugplatz von der Mainova eine Wasserrechnung über 130 000 Euro geschickt bekamen. Der Verein habe kurz vor der Insolvenz gestanden, erinnert sich Avlianos. Das seien schlaflose Nächte gewesen. Ursache war damals ein Wasserleck außerhalb des Kleingartengeländes, für den Verein selbst nicht bemerkbar und einsehbar. Am Ende nahm die Mainova aus Kulanz die Forderung zurück und der Verein blieb von der Insolvenz verschont.