„Wir wollen die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern“

Judith Busse und Finn Volpert wollen als Stadtteilbotschafterin und Stadtteilbotschafter einen Umsonstladen eröffnen. Erfahrung haben sie in Form von Umsonstflohmärkten gesammelt.

Frau Busse, Herr Volpert, wer gebrauchte Gegenstände verschenken will, legt sie vor die Haustür oder bietet sie im Internet an. Warum braucht Frankfurt einen Umsonstladen?

Finn Volpert: Es gibt die praktischen Nachteile, zum Beispiel, dass Gegenstände auf der Straße nass werden können. Außerdem sind sie dort nicht immer barrierefrei zugänglich. Bei Online-Plattformen muss man sich mit fremden Leuten an Orten verabreden, die man nicht kennt.

Judith Busse: Wir wollen auch einen Ort für Begegnungen schaffen. Idealerweise wird es in unserem Umsonstladen Sitzgelegenheiten geben und die Möglichkeit für Gruppen oder Aktivist:innen, sich dort zu treffen.

Lassen sich durch einen Umsonstladen auch Menschen vom Teilen begeistern, die den Ansatz eher skeptisch sehen?

Busse: Ich habe letztens mit einem Freund über das Projekt gesprochen. Der konnte mir das nicht so richtig abkaufen, dass die Idee funktioniert, weil er meinte, dass Menschen es ja mögen zu feilschen und Sachen vergünstigt zu bekommen.

Volpert: An der Goethe-Uni veranstalten wir seit schon einiger Zeit Umsonst-Flohmärkte. Da gab es Leute, die uns gefragt haben, wie viel bestimmte Dinge kosten. Als sie dann verstanden haben, dass wirklich alles umsonst ist, haben sie sich mega gefreut. Insofern gibt es schon die Möglichkeit, auch neue Menschen anzuziehen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit den Umsonst-Flohmärkten gemacht?

Volpert: Beim ersten Flohmarkt sind über 200 Leute gekommen. Das war beflügelnd. Es gibt diese sehr positiven Momente, wenn man sieht, wie Leute einen Gegenstand bringen, und man sich denkt: Wer braucht so etwas? Und kurz darauf kommt jemand und nimmt den Gegenstand mit. Wir hatten zum Beispiel schon eine riesige Mikrowelle, die fast so groß wie ein Ofen war, und einen tragbaren Musiklautsprecher im Sortiment.

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Projekt?

Busse: Mich begeistert die Idee vom Teilen einfach. Weil es so praktisch ist. Praktisch für mich, weil ich etwas umsonst kriege. Und gleichzeitig praktisch für die Umwelt, weil es nachhaltig ist.

Das Stipendium

Das Projekt „Die Teilerei“ wird von zwei Personen organisiert: Judith Busse, 28, wohnt in Rödelheim und studiert Philosophie an der Goethe-Universität. Finn Volpert, 24, wohnt im Nordend und studiert Soziologie an der Goethe-Universität. Wer die beiden unterstützen möchte, erreicht sie per Mail an judith.busse@stadtteilbotschafter.de, finn.volpert@stadtteilbotschafter.de oder auf Instagram unter @die.teilerei.

Seit 2007 unterstützt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit einem Stipendienprogramm junge Leute, ihre Ideen in Frankfurt umzusetzen. Bisher haben 180 Stadtteil-Botschafter:innen in 142 Projekten den Zusammenhalt in den Frankfurter Stadtteilen gestärkt.

Die Stipendien werden regelmäßig von der Stiftung ausgeschrieben. Infos zum Projekt und zur Bewerbung gibt es unter www.stadtteil-botschafter.de sowie bei Projektleiterin Silja Flach per E-Mail an flach@sptg.de.

Die FR stellt in einer losen Interviewserie die aktuelle Generation der Stadtteil-Botschafter und -botschafterinnen vor. 15 junge Leute im Alter zwischen 15 und 27 Jahren nehmen am Jahrgang 2022 / 23 teil. sth