Weltladen in Bockenheim feiert Geburtstag

Von: Fabian Böker

Auch der Weltladen in Bornheim gehört mittlerweile zur Genossenschaft. Deren erste Filiale war die in Bockenheim, die vor fünf Jahren eröffnet wurde. © Renate Hoyer

Sektempfang und Rabattaktion zum fünfjährigen Bestehen der Filiale in der Leipziger Straße. Das Geschäft sucht Freiwillige, die im Laden helfen wollen.

Als im Mai 2018 die Eröffnung des Weltladens in Bockenheim kurz bevor stand, hieß es in dieser Zeitung dazu: „Das Ladengeschäft an der Leipziger Straße 29 sei ein echter Glücksfall und von der Lage her ideal für die angestrebte Kundschaft, die in ihrem Konsumverhalten hohe soziale und ökologische Ansprüche an Herstellung und Vertrieb stellt.“ Jetzt, fünf Jahre später, kann Sabine Preuß als Filialleiterin nur sagen: „Der Laden ist immer noch ein Glücksfall.“ Und das liege auch an der Kundschaft.

Die sei sehr treu, sagt Preuß, die von Anfang an das Geschäft leitet. Gerade in der Corona-Zeit habe sich diese Treue gezeigt. „Auch wir hatten natürlich unter den Einschränkungen zu leiden. Wir haben dann einen Abholservice eingerichtet, außerdem konnten wir weiterhin unsere Lebensmittel anbieten, indem wir diesen Bereich räumlich abgetrennt haben.“

Und das wurde von den Kunden und Kundinnen angenommen. „Sie haben uns die Treue gehalten und ihren Kaffee zum Beispiel nicht im Supermarkt gekauft“, blickt Preuß dankbar zurück.

Das Sortiment das Ladens in der Leipziger Straße 29 umfasst aber mehr als Kaffee. Zu finden sind auch andere Lebensmittel wie Schokolade, Honig oder Reis, hochwertige Produkte aus dem Wellness- und Spa-Bereich sowie der Körperpflege und Mode-Accessoires wie Schals, Tücher oder Taschen. Allen gemeinsam ist, dass sie fair gehandelt sind, also von Fair-Trade-Lieferanten stammen.

Das passt zum Selbstverständnis der Weltläden, die für Fairen Handel und Nachhaltigkeit stehen, fair gehandelte Waren verkaufen und sich an politischen Kampagnen, die für Gerechtigkeit und Solidarität im internationalen Handel und für Menschenrechte eintreten, beteiligen.

Infos und Suche Alle Infos zum Laden gibt es unter www.weltladen-bockenheim.de, unter www.weltladen-betreiber.de kann man sich zur Genossenschaft informieren. Das Geschäft in der Leipziger Straße sucht weiterhin Freiwillige, die im Laden helfen. Sie können dort beim Verkauf helfen, die Kasse machen, Regale einräumen und Gespräche mit den Kunden und Kundinnen führen. Wer daran Interesse hat, kann sich bei Sabine Preuß per E-Mail an bockenheim@weltladen-betreiber.de oder unter Telefon 0 69 / 97 78 99 10 melden.

Der Laden in Bockenheim war damals nicht der erste in Frankfurt. Es gab schon welche unter anderem in Bornheim und Seckbach. Aber er war die erste Filiale einer neu gegründeten Genossenschaft, der Weltladen-Betreiber eG. Die hat in den Jahren danach vier weitere Geschäfte in Deutschland eröffnet, Anfang dieses Jahres fusionierte dann auch der Weltladen Bornheim mit der Genossenschaft.

Bei der Gründung 2018 waren verschiedene Aspekte wichtig. Dazu zählten beispielsweise eine „1A-Lage in einer gut frequentierten Einkaufsstraße in einem lebhaften Stadtteil sowie die Zusammenarbeit in einem Team von Festangestellten und Freiwilligen oder Ehrenamtlichen“, erläutert Ursula Artmann vom Vorstand der Genossenschaft.

In Bockenheim sei all das erfüllt worden, sagt nun nach fünf Jahren Filialleiterin Sabine Preuß. „Wir fühlen uns auf der Leipziger total wohl.“ Der Stadtteil mit seinen Bewohnern und Bewohnerinnen sei prädestiniert für so ein Geschäft.

Elementar aber sei vor allem die gute Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Das wird von Sabine Preuß angeführt, besteht aber vor allem aus Freiwilligen. 17 Ehrenamtliche engagieren sich im Weltladen, manche kommen mehrmals pro Woche, andere nur einmal im Monat. Zusammen mit einer Minijob-Kraft kommt man so auf 19 Personen, und bis auf drei seien alle von Anfang an dabei. „Alleine das zeigt doch, dass unser Konzept so verkehrt nicht sein kann“, freut sich Sabine Preuß.

Und daher wird nun am Samstag gefeiert, von 11 bis 17 Uhr. Es wird einen Sektempfang – natürlich mit fair gehandeltem Sekt – geben, Live-Musik, außerdem wird ein Glücksrad gedreht, bei dem Preise winken. Auf alle Einkäufe gibt es fünf Prozent Rabatt, und zwar nicht nur am Samstag, sondern die gesamte Woche bis zum 3. Juni.

