Vom Dorf zum Stadtteil

Von: Gernot Gottwals

Umfangreiche Bockenheimer Geschichtsbücher gibt es wenige, eine ausführliche historische Gesamtdarstellung von der Frühzeit bis in die Gegenwart fehlt bis heute. Dafür haben die „Freunde Bockenheims-Verein für Ortsgeschichte“ anlässlich der Verleihung der vollständigen Stadtrechte 1822 Heinrich Ludwigs „Geschichte des Dorfes und der Stadt Bockenheim“ neu aufgelegt – eine Rarität, die lange Zeit kaum noch erhältlich war.

„Man konnte dieses Buch nur noch im Antiquariat für rund 100 Euro erstehen“, stellt Vereinsmitglied Norbert Saßmannshausen fest, der das Buch im „Verein für Selbstorganisation“ neu verlegt hat. Die Neuauflage ist gegenüber dem Original eine Bereicherung, da sie zahlreiche Korrekturen und Ergänzungen enthält. Heinrich Ludwig (1865-1952) hatte seine Bockenheimer Geschichte 1940 im Waldemar Kramer Verlag veröffentlicht, zu einer erweiterten Auflage war es kriegs- und altersbedingt nicht mehr gekommen.

Nach seiner Pensionierung 1930 verfasste der Grundschullehrer sein rund 460-seitiges Buch mit zahlreichen Bildtafeln, beginnend in der erd- und frühgeschichtlichen Zeit, über das Dorf Bockenheim im Mittelalter, unter den Grafen von Hanau (bis 1736) und den Landgrafen von Hessen-Kassel bis zur Stadt Bockenheim in kurhessischer Zeit (seit 1819) und der Eingemeindung zu Frankfurt 1895.

„Heinrich Ludwig sammelte und archivierte über 30 Jahre jegliche Information auf Zetteln und Oktavheften und versah diese mit unzähligen Ergänzungen, Durchstreichungen und Überschreibungen“, schreiben sein Großneffe Hermann Ludwig und Saßmannshausen in der Vorbemerkung der Herausgeber. Heinrich Ludwigs Haus in der Grempstraße war ausgebombt worden, doch er konnte nach dem Krieg ein Buch mit Randbemerkungen samt einigen Notizzetteln und Schreibmaschinenseiten ans Institut für Stadtgeschichte übergeben.

Hermann Ludwig, der mit Saßmannshausen an einer Neuauflage von Heinrich Ludwigs „Häuserchronik von Alt-Bockenheim“ zusammengearbeitet hatte, war entscheidend bei der Entzifferung der Handschrift seines Großonkels tätig. Das Originalbuch von 1940 wurde eingescannt, um sämtliche Änderungen und Ergänzungen in einer Textdatei einzupflegen. Das Projekt kostete rund 5000 Euro und wurde von der Stadt, dem Finanzministerium, der Stiftung der Nassauischen Sparkasse und dem Ortsbeirat 2 gefördert.

Auch einige Abbildungen wurden neu eingefügt, etwa zum kriegszerstörten Schloss der Prinzessin Henriette Amalie von Anhalt-Dessau, die wegen der Geburt eines unehelichen Sohnes vom Hof verbannt worden war und 1753 nach Bockenheim zog, wo sie den Landsitz und landwirtschaftliche Betriebe erwarb und ausbaute.

Sensibel ist ein Kapitel über die Juden, die erst nach 1600 in Bockenheim auftauchten und bald eigene Gotteshäuser errichteten. „1874 wurde die neue Synagoge eingeweiht, 1938 dann geschlossen“, schreibt Ludwig. Die Herausgeber merkten an, dass sie in der Pogromnacht demoliert, in Brand gesetzt und dann abgetragen wurden. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit dem mittelalterlichen Bockenheim als Spielball zwischen Frankfurt und der Grafschaft Hanau sowie den Konflikten zwischen Lutheranern und Refomierten. Ein besonderes Augenmerk gilt der Nidda: „Sie mündete früher im Delta in den Main und war von großen Auenwäldern umgeben“, sagt Saßmannshausen. Übrig geblieben seien der Bieg- und der Niedwald.

Das Buch „Geschichte des Dorfes und der Stadt Bockenheim“ ist für 35 Euro im Buchhandel erhältlich.