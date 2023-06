Platztaufe mit Promis

Von: Boris Schlepper

Die 2019 verstorbene Schauspielerin Hannelore Elsner beim Hessischen Kino- und Filmpreis 2010 in der Alten Oper. © Andreas Arnold

Ende Juni wird der Platz an der Bockenheimer Warte nach Hannelore Elsner benannt. Schauspielerin Iris Berben und ihr Kollege Florian David Fitz sowie Regisseure kommen zur Enthüllung.

Am 30. Juni kommt Glamour nach Frankfurt. Dann soll das Areal rund um die Bockenheimer Warte nach der 2019 verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner benannt werden. Und Schauspielerin Iris Berben, ihr Kollege Florian David Fitz, Regisseur Oskar Roehler, Nico Hofmann, Geschäftsführer der UFA GmbH, und Marika George, die Witwe des verstorbenen Schauspielers Götz George, werden zugegen sein.

Auf einer Bühne wird Publizist Michel Friedman die Ehrengäste über den Mensch und die Künstlerin Elsner befragen. Anschließend ist ein Empfang für rund 130 Gäste im Papageno Musiktheater am Palmengarten geplant – mit Vertreter:innen der Stadt sowie der Kunst- und Theaterszene aus Bockenheim.

Hannelore-Elsner-Platz soll das Areal künftig heißen. Suzanne Turré, die CDU-Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Westend, Kuhwald) hatte die Idee dazu. Nach Abstimmung mit Elsners Sohn Dominik Elstner hatte sich das Gremium im vergangenen Oktober einem Antrag von CDU, SPD und Linke folgend mehrheitlich dafür ausgesprochen, um die Schauspielerin, die in Bockenheim gelebt und gearbeitet hatte, zu honorieren und sichtbar zu machen. Anfang 2023 hatte die Stadt ihr Okay gegeben.

Mit 1500 Euro aus dem Budget des Ortsbeirats unterstützt das Gremium mit einem Antrag von CDU und SPD die Veranstaltung, wozu der Empfang genauso zählt wie die geplante szenische Lesung „Hannelore“, einem Theaterstück von Jette Büshel über Elsner. Dagegen stimmten in der jüngsten Sitzung am Montag vier von fünf Mitgliedern der Grünen. Sie lehne die „Kosten und Gestaltung“ der Feier ab, sagte Sprecherin Katrin Haus. Werde der Betrag gezahlt, bleibe kein Geld mehr für die Öffentlichkeitsarbeit des Ortsbeirats.

Die für die Veranstaltung gesammelten Spenden in Höhe von 15 000 Euro hätten ebenfalls für den Empfang verwendet werden können, so Haus. Stattdessen sei viel Geld für eine Veranstaltungsagentur, Licht, Ton und die Reisekosten der Promis verwendet worden. Ebenfalls kritisierten die Grünen, dass sie nicht in die Planung einbezogen worden seien. „Wir wurden nicht informiert“, sagte Haus.

Dem widersprach SPD-Chef Martin Völker. Schon um Ostern hätten sich alle ausgetauscht. Ursprünglich wollten CDU und SPD 3000 Euro beisteuern, das habe man halbiert, um andere Projekte zu ermöglichen. Wenn sich der Ortsbeirat gar nicht beteilige, wäre das „abenteuerlich“. Schließlich sei die Platzbenennung kein lokales Thema, sondern genieße bundesweite Aufmerksamkeit. „Da kommen Stars aus ganz Deutschland“, verteidigte sich Turré. Das „muss professionell organisiert werden“. „Schauen sie mal, wer alles kommt“, unterstützte Hans-Jürgen Hammelmann (Linke) den Antrag. Keiner der Gäste bekomme eine Gage gezahlt. Zudem sei der Empfang auch für Kultureinrichtungen aus Bockenheim.