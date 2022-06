Mit der Feldbahn durch den Rebstockpark

Von: Matthias Bittner

Mit Dampf und Diesel geht es mit der Feldbahn durch den Rebstockpark. © Rolf Oeser

Die Vereinsmitglieder des Feldbahnmuseums laden zu ihrem Feldbahnfest die Gäste zu Fahrten durch den Rebstockpark und Verpflegung ein.

Die Vereinsmitglieder des Feldbahnmuseums feiern kommendes Wochenende ihr Feldbahnfest. Am Samstag, 11. Juni, sind verschiedene Schaugüterzuggarnituren auf der Strecke durch den Rebstockpark unterwegs, um an den umfangreichen Gütertransport auf den schmalspurigen Feldbahnstrecken zu erinnern, zu dessen Zweck sie einst errichtet wurden. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen mit zu fahren. Sie haben die Wahl, ob sie in offenen oder geschlossenen Wagen mitfahren wollen. Abfahrt des Personenzuges ist jeweils zur vollen Stunde im Feldbahnmuseum.

Am Sonntag, 12. Juni, werden dann zwei Personenzuggarnituren im Einsatz sein, Abfahrt ist alle 30 Minuten im Feldbahnmuseum. Außerdem ist die überarbeitete Dauerausstellung über die Geschichte der Feldbahn in der Halle und auf dem Freigelände zu sehen. Danach kann man sich im Lokschuppen mit Würstchen, Maiskolben, Kaffee und Kuchen stärken.

Geöffnet hat das Museum in der Straße Am Römerhof an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ins Feldbahnmuseum, Am Römerhof 15 e, kostet einschließlich Fahrpreis 8 Euro für Erwachsene; Kinder (ab 4 und bis 14 Jahren) bezahlen die Hälfte. Familienkarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder kosten 16 Euro.

Mehr Informationen zum Feldbahnmuseum gibt es im Internet unter www.feldbahn-ffm.de. dit