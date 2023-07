Mit dem Bücherwagen durch Festgetümmel am Kurfürstenplatz

Teilen

Die Stadtteilbibliothek Bockenheim beteiligt sich am Kurfürstenplatzfest am Samstag. Die Gäste erwartet auch ein Mitmachtheater, das vom Galli-Theater und vom Theater Peripherie gestaltet wird.

Antikommerziell, solidarisch, politisch: Diese Schlagworte gelten auch in diesem Jahr wieder für das Kurfürstenplatzfest in Bockenheim. Es findet am morgigen Samstag statt, von 10 bis 22 Uhr.

Dabei ist das Fest an sich ähnlich zu vielen anderen Stadtteilfesten, die gerade im Sommer allerorts organisiert werden. Es gibt Stände, an denen sich Vereine und Initiativen aus dem Viertel vorstellen und präsentieren. In diesem Fall zum Beispiel die Seebrücke oder die Ada-Kantine. Sie informieren an Ständen über ihre Arbeit oder bieten etwas zu Essen an. Es wird Musikacts geben, die aus Bockenheim, Frankfurt und der Region kommen. Für Kinder sind spezielle Angebote geplant, zum Beispiel Schminken.

Aber es gibt eben auch Programmpunkte, die nicht ganz alltäglich sind. So wird die Stadtteilbibliothek Bockenheim einen Bücherwagen dabei haben und versuchen, dadurch die Leselust der Besucher und Besucherinnen zu wecken. Direkt ab 10 Uhr wird es zudem wieder einen Flohmarkt geben. „Und wir haben erstmals ein Mitmachtheater am Start“, freut sich Laura Badusche, eine der Organisatorinnen.

Das Mitmachtheater wird vier Auftritte haben, es wird gestaltet vom Galli-Theater und vom Theater Peripherie, beide aus Frankfurt. Was man sich darunter vorzustellen hat? „Es ist eine Art Impro-Theater“, so Badusche. „Das Publikum wird in die Aufführung einbezogen, die Leute können spontan mitmachen.“

Leute im Viertel vernetzen

Badusche organisiert das Kufü-Fest, wie es auch genannt wird, zusammen mit anderen Mitstreitern und Mitstreiterinnen vom Verein „Begegnen in Bockenheim“. Das Fest existiert seit 2013. Damals wurde die Idee dazu durch den Anblick des Kurfürstenplatzes geboren, erläutert Lea Rosenbusch vom Verein. Der Platz wirkte verlassen und traurig, „wir wollten ihn beleben“. Nach zwei Auflagen gab es eine Pause, 2018 und 2019 folgten die nächsten Feste, dann kam Corona. Im Vorjahr folgte der Re-Start.

Neben all den Ständen und Angeboten hat das Fest aber auch ein weitergehendes Ziel. „Wir wollen auch die Menschen hier im Stadtteil vernetzen“, sagt Laura Badusche. Sie sollen erfahren, welche Akteure und Akteurinnen überhaupt in Bockenheim tätig sind, welche Themen im Stadtteil präsent sind, welche Ansprechpartner und -partnerinnen es gibt.

Und nicht nur nebenbei soll dadurch auch ein politische Zeichen gesetzt werden. „Wir wollen die Demokratie an der Wurzel greifen, indem wir zeigen, wie man vor Ort konkrete Stadtteilarbeit leisten kann“, hofft Badusche. Gerade in Zeiten wie diesen, mit bedenklichen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, seien derartige Zeichen umso wichtiger. „Wir wollen damit auch die Demokratie stärken.“