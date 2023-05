Mehr Geld für Stadttaubenprojekt im Frankfurter Westen gefordert

Von: Boris Schlepper

Teilen

Die Stadt Frankfurt soll ihre Leistung auf 100 000 Euro verfünffachen. Das fordert der Ortsbeirat 2. Die bisherige Summe reiche nicht aus, um die Tiere angemessen zu versorgen.

Das Stadttaubenprojekt soll künftig mehr Geld von der Stadt erhalten. Dafür hat sich der Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend) mehrheitlich mit einem gemeinsamen Antrag von Grüne und SPD ausgesprochen. Die Stadt Frankfurt soll seine Leistung für den Verein auf 100 000 Euro verfünffachen, fordert das Gremium. Die Summe soll im städtischen Haushalt bereitgestellt werden.

Das Geld soll einerseits für „Maßnahmen zum Tierwohl“ aufgewendet werden wie auch zur Populationskontrolle unter bestimmten Brücken der Stadt. Mit 60 000 Euro der größte Teil soll nach dem Willen des Ortsbeirats für Taubenhäuser genutzt werden.

Im Haushalt 2023 habe die Kommune bislang erneut einen Zuschuss in Höhe von 19 200 Euro für das Projekt eingestellt. Die vergangenen Jahre hätten indes gezeigt, dass der Betrag nicht ausreiche, um den Verein und seine gemeinnützige Arbeit auf stabile Füße zu stellen, heißt es in der Begründung.

Das Stadttaubenprojekt erbringe eine Fülle von Leistungen, die dem Gemeinwohl dienten und die eigentlich von der Kommune geleistet werden müssten. So kümmere es sich etwa um kranke, verletzte oder verelendete Tiere. Müsste die Stadt die Arbeit über die Feuerwehr, Stadtreinigung, Tierärzte und Tierärztinnen sowie andere städtische Institutionen erbringen, würde das den Betrag von 100 000 Euro „weitaus übersteigen“.

Stadttauebn

Das Stadttaubenprojekt ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Miteinander von Mensch und Taube friedlicher zu gestalten. Denn den Tauben in Frankfurt gehe es – wie in allen Großstädten – schlecht. Sie seien durch mangelnde Nahrungsquellen gezwungen, sich in direkter Nähe zum Menschen aufzuhalten, weil dort die einzige Möglichkeit besteht, Futter zu finden

Der Verein betreut in Frankfurt und Wiesbaden mehrere so genannte Taubenhäuser, in denen die Tiere versorgt werden. Außerdem betreibt das Projekt im Statdteil Oberrad einen großen Taubengnadenhof und eine Auffangstation für Tauben. Die Mitglieder klären zudem über ein ihrer Meinung nach zu Unrecht verteufeltes Tier auf.

Alle Infos sind auch unter stadttaubenprojekt.de zu finden. bö