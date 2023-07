Feier auf der Gass’

Von: Boris Schlepper

Auch die Kiesstraße wird wieder zur Sommerstraße. Hamerski © Hamerski

Stadtteilinitiativen übernehmen am Wochenende die Straßen.

Die Kiesstraße in Bockenheim, Teile des Oeder Wegs im Nordend und die Straße Alt-Rödelheim im westlichen Stadtteil sollen am kommenden Wochenende den Menschen – und nicht den Autos – gehören. Initiativen aus drei Stadtteilen laden dann zu den sogenannten Sommerstraße ein.

In eine „Oase des Miteinanders“ will zum Beispiel die Nachbarschaftsinitiative „Bockenheim außer Haus“ die untere Kiesstraße am Samstag, 15. Juli, von 16 bis 20 Uhr verwandeln – und das bereits zum vierten Mal. Wie in den vergangenen Jahren soll auf der Kiesstraße gespielt und gemalt werden, es gibt auch Platz zum Rollern und Longboard-Fahren, zum Zusammensitzen, Klönen und Reden, Essen und Trinken.

Zudem wird die Initiative über ihr Entsiegelungsprojekt informieren, das sie im Rahmen der stadtweiten Kampagne „Green it up“ umsetzen und so für mehr Grün, Aufenthaltsqualität und eine nachhaltige Nachbarschaftskultur im Viertel sorgen will.

Ebenfalls für Samstag, von 14.30 bis 20 Uhr, lädt die Initiative „Rödelheimer Sommerstraße“ auf die Straße Alt-Rödelheim ein. Das Treffen ist offen für alle. Jeder und jede kann kommen, auf der Straße spielen, sitzen oder etwas essen. Thematisiert werden soll auch, warum im Viertel ein Platz nötig ist und wo Grün fehlt, um ein gutes Wohnen zu ermöglichen.

Außerdem sind verschiedene Aktionen wie ein Bobbylon-Rennen, eine mobile Fahrrad-Werkstatt und eine Regenwurmbeobachtungs-Station geplant. Auch wird die Ausstellung „Luxusprojekte/Mietpreisentwicklungen in Rödelheim“ gezeigt.

Unter dem Motto „Oeder Weg für alle“ wiederum will die Bürgerinitiative „Nordend lebt“ am Sonntag, 16. Juli, mit ihren Mitmenschen den „neuen“ Oeder Weg genießen und ins Gespräch mit der Nachbarschaft und den Gewerbetreibenden kommen: von 15 bis 18 Uhr in Höhe des Eiscafés Olimpio zwischen der Fichard- und der Finkenhofstraße.

Dabei will die BI mit der Aktion insbesondere an die politisch Verantwortlichen appellieren, dass aufgrund der Klimaerwärmung im städtischen Raum kühle, grüne und geschützte Orte geschaffen werden müssten. Nur so könne ein erträgliches Leben in Städten sichergestellt und den Menschen Möglichkeiten zum nachbarschaftlichen Austausch im öffentlichen Raum gegeben werden, heißt es in der Einladung.

Die drei Initiativen sind Teil des Netzwerks ähnlicher Projekte Frankfurter Gruppierungen, wie dem „Projekt Dornbusch“ und der „Sachsenhäuser Sommerstraße“.