Fahrradwege für Bockenheimer Schloßstraße

Von: Boris Schlepper

Vielen Radfahrenden sei die Situation auf der Straße zu gefährlich, sagen Grüne und Linke im Ortsbeirat. Sie mieden die Schloßstraße. © Rolf Oeser

Der Ortsbeirat den will den Auto- und Radverkehr auf der Schloßstraße künftig trennen. Anwohnende sollen dann auf der Breitenbachbrücke parken.

Das Radfahren auf der Schloßstraße soll sicherer werden. Der Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend) hat einen gemeinsamen Antrag von Grünen und Linke mehrheitlich auf dem Weg gebracht, um Gefahrenquellen zu beseitigen. Die seit 2020 dort geltende Regelung, dass der Radverkehr mitten auf der Straße fährt und von Autos nicht überholt werden darf, würde damit obsolet. Der Abstimmung war eine längere Debatte vorausgegangen.

Anlass für den Antrag war ein Unfall auf der Schloßstraße Ende März. Ein Autofahrer hatte einen Radfahrer erst verkehrswidrig überholt, dann in Rage dessen E-Bike auf die Straßenbahnschienen geworfen und den Radfahrer anschließend angefahren, so dass dieser über die Windschutzscheibe geschleudert wurde (die FR berichtete).

Nach dem Willen des Ortsbeirats sollen sich Radfahrende und Autos auf der Schloßstraße künftig nicht mehr in die Quere kommen. Der ruhende Verkehr soll dafür auf beiden Seiten der Straße zu Gunsten eines baulich getrennten und durchgängig rot markierten Radwegs aufgegeben werden. Um den Wegfall zu kompensieren, regt das Gremium neue Parkplätze auf der Breitenbachbrücke an. Nach Einschätzungen von städtischer Seite könnten dort zwischen 110 bis 140 Parkplätze eingerichtet werden, heißt es im Antrag.

Zudem soll der Magistrat auf die Betreiber:innen des Parkplatzes am Westbahnhof sowie des Parkhauses in der Schloßstraße zuzugehen. Sie sollen reduzierte Dauerparktarife für Anwohner:innen der Schloßstraße anbieten. Für mobilitätseingeschränkte Personen soll die Stadt in den Seitenstraßen auf Stellplätzen, die der Schloßstraße am nächsten sind, Behindertenparkplätze schaffen. Die Maßnahmen sollen bis zum für 2025 geplanten Umbau der Schloßstraße bestehen bleiben, fordert der Ortsbeirat. Dann könnte der Großteil der weggefallenen Parkplätze wieder eingerichtet werden.

Der Vorfall im März sei vielleicht ein Einzelfall gewesen, heißt es in der Begründung. Doch habe sich die Situation der Fahrradfahrenden auf der Schloßstraße durch die derzeitige Regelung insgesamt nicht wesentlich verbessert. Nach wie vor bedrängten Autos Radfahrerinnen und Radfahrer massiv, sagte Katrin Haus (Grüne). Auch würden sie durch Hupen und zu dichtes Auffahren genötigt. Es komme weiterhin zu verkehrswidrigem Überholen und dadurch zu gefährlichen Situationen. Viele Radfahrende mieden die Straße mittlerweile, so Haus, da es ihnen dort zu stressig sei.

Es sei fraglich, ob der Vorfall im März als beispielhaft für die Probleme der Straße angesehen werden könnten, gab Sophie Hartmann (FDP) dagegen zu bedenken. Schließlich sei es kein normaler Unfall gewesen und wäre auch an anderer Stelle denkbar gewesen. Ähnlich äußerte sich Martin Völker (SPD). Der Konflikt sage nichts über die dortige Sicherheit aus. Dabei gehe es um strafrechtrechtliche Belange, nicht um einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Die derzeitige Verkehrsführung „provoziert solche Unfälle“, entgegnete Annika Schipper (Linke).

Nicht alle könnten bis zur Breitenbachbrücke laufen, um dort zu parken, monierte Stephanie Kenedi (CDU). Auch lebten in der Schloßstraße viele Menschen, die es sich nicht leisten könnten, fürs Parken zu zahlen. Die Sicherheit der Radfahrenden sei wichtiger als Parkplätze, sagte Schipper. Zudem fielen diese nicht dauerhaft weg.

Der Antrag wurde gegen die Stimmen von SPD, CDU FDP und BFF verabschiedet. Eine Vorlage der BFF, prüfen zu lassen, ob das Gleisbett der Schloßstraße zeitnah eingeebnet werden kann, auf dass die Trasse auch vom motorisierten Verkehr und die bisherige Fahrspur als Radweg genutzt werden können, fand keine Mehrheit.