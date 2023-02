Ein neuer Ort der Begegnung in Bockenheim

Von: Boris Schlepper

Die Bücherei soll neue Räume erhalten, die für Veranstaltungen genutzt werden könnten.

Neben der Stadtteilbibiothek könnte eine Art Bürgertreff entstehen. So fordert es die SPD im Oratsbeirat 2.

Vereine, Gruppen und Initiativen, die sich in Bockenheim treffen wollen, haben es schwer. Seitdem der Saalbau am Kurfürstenplatz geschlossen ist, fehlen nach Ansicht der SPD im Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Westend, Kuhwald) Begegnungsorte im Stadtteil. Die Fraktion regt an, die ehemaligen Räume der Stadtteilbibliothek im Hinterhaus der Kurfürstenstraße anzumieten, um die Bücherei zu vergrößern und dort Platz für Veranstaltungen und Sitzungen zu schaffen. Über die Vorlage berät das Gremium in seiner nächsten Sitzung.

Anfang des Jahres seien die ehemaligen Räume der Bibliothek, die diese bis 2021 nutze, wieder freigeworden, sagt Antragsteller und SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Völker. Die Stadt könnte die etwa 200 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss der Kurfürstenstraße 18 anmieten und der Stadtteilbibliothek Bockenheim als direkter Nachbarin überlassen. Einerseits zur Nutzung, anderseits zur Verwaltung insbesondere für Gruppenveranstaltungen.

Völker will im Konzept etwa festlegen, dass die Räume für Veranstaltungen oder Treffen von Vereinen, Initiativen und anderer Gruppen „vorzugsweise aus dem Stadtteil“ genutzt werden können. Die Miete sollte sich an denen der Saalbau orientieren. Im Raumkonzept, beim Umbau und bei der Instandsetzung soll laut Völker neben der Barrierefreiheit darauf geachtet werden, „einen einladenden und attraktiven Begegnungsort für alle Altersgruppen zu schaffen“. Zudem müsse der Raum so offen und flexibel gestaltet werden, dass er auch für abendliche Veranstaltungen mit einer größeren Personenzahl genutzt werden kann – wie den Sitzungen des Ortsbeirats.

Früher hätten diese im Saalbau an der Schwälmer Straße / Ecke Kurfürstenplatz stattgefunden. Der nun erfolgte Abriss des Saalbau-Gebäudes und der Feuerwache mache die Lücke, die der Wegfall des Bürgertreffs in Bockenheim-Mitte bedeutet, nochmals offenkundig. Es fehle schlicht „ein geeigneter Ort, wo sich Menschen treffen können“, sagt Völker. Das hätte auch nicht, wie von vielen gedacht, durch andere Räume aufgefangen werden können. Das soziale Zentrum des Stadtteils liege an der Leipziger Straße. „Und dort sollten regelmäßig im Wechsel mit den anderen Stadtteilen Ortsbeiratssitzungen stattfinden, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch kurze Wege an der Bürgerfragestunde teilhaben können.“

Die Sitzung Der Ortsbeirat 2 tagt am kommenden Montag, 13. Februar, 19 Uhr, in der Georg-Büchner-Schule, Pfingstbrunnenstraße 15-17. Der Leiter des Sozialrathauses Bockenheim, Bernhard Bernardo, ist zu Gast und wird über das Bundesprogramm „Zukunftswerkstatt Kommunen – Attraktiv im Wandel“ (ZWK) und dessen aktuellen Stand im Ortsbezirk berichten.

Die Räume zu übernehmen wäre für die Stadt nicht neu, sagt Jetta Lüdecke vom Dezernat für Bildung, Immobilien und Neues Bauen. Das Amt für Bauen (ABI) und Immobilien habe sie schon einmal angemietet beziehungsweise die Mietverhandlungen geführt. Die Liegenschaft sei in Privatbesitz, wie auch die Stadtteilbibliothek. Das ABI müsste sie für die Stadtbücherei anmieten.

Genutzt werden könnten sie dann als Sitzungsort für den Ortsbeirat, für Vereine und Initiativen sowie für Veranstaltungen der Stadtbücherei, so Lüdecke, zum Beispiel auch vom Förderverein Lesezeichen. Ein ganzes Bürgerhaus könnten die Räume nicht ersetzen, „aber als Treffpunkt für Menschen im Stadtteil wäre sie gut geeignet“.

Sabine Prasch von der Stadtbücherei Frankfurt begrüßt den Vorstoß der SPD. „Wir stehen der Idee offen gegenüber.“ Die Bibliothek könne sich dadurch weiter zum Stadtteil hin öffnen, „das wäre eine spannende Sache – ein Experiment“. Schließlich seien die Büchereien längst schon nicht mehr nur Orte, an denen nur Bücher und Medien ausgeliehen werden, sondern wo sich Menschen auch begegnen könnten.

Der Förderverein der Stadtteilbibliothek Lesezeichen Bockenheim kündigte an, in die kommende Sitzung des Ortsbeirats kommen zu wollen.

