Bockenheim: Orgelpfeifen mit der Zahnbürste gereinigt

Bockenheim

Die Sanierung der Orgel in der St. Jakobskirche ziehen sich noch bis in die Adventszeit. Die Gemeinde sucht Patenschaften, die sich an den Kosten beteiligen.

Zurzeit spielt Organistin und Kantorin Katharina Götz in der Evangelischen St. Jakobskirche während der Gottesdienste Klavier. Die Orgel wird gerade aufwendig renoviert und erweitert. Jüngst gewährte Götz einen Blick in das Innere ihres teilweise zerlegten Instruments.

Es wird noch dauern, bis die Kantorin wieder aufs Orgelmanual wechselt. Der Spieltisch steht dann auf der Empore. Die 47-Jährige zeigt Bilder von den zwei slowenischen Spezialisten, die sämtliche 1400 Pfeifen zum Teil mit der Zahnbürste reinigten und auch reparierten. Seit dem 17. Juli pausiert das Instrument bereits. Ursprünglich stand auf dem Plan, es am 12. November wieder erklingen zu lassen. Doch daraus wird wohl nichts. „Jetzt hoffen wir auf den 3. Advent“, sagt Götz.

Die Ursprünge der Bockenheimer Orgel liegen im Jahr 1968. 1983 baute Förster & Nicolaus aus Lich eine neue Orgel, verwendete aber Teile der alten. Götz berichtet, zu den bisherigen 22 Klangfarben kämen KÜNFTIG acht weitere hinzu. Aus dem Grund darf das Instrument nach dem neuerlichen Umbau mit Fug und Recht den Titel „Mehrgenerationen-Orgel“ tragen.

Im Laufe der Jahrzehnte wird alleine der Staub zum Problem, der sich in den Pfeifen ablagerte, die dann nicht mehr direkt ansprechen. Götz erzählt von Teilen einer Pfeife, die sich Kehle und Zunge nennen. Beides verforme sich mit der Zeit, was sich auf die Klangfarbe auswirke. Das momentane Bild auf der Empore erinnert an einen gerodeten Wald. Wo zuvor die 1400 Pfeifen steckten, herrscht Leere.

Um die Generalüberholung kümmert sich die Firma Thomas Jann Orgelbau GmbH aus Alkofen im Landkreis Passau. Weil deren Pfeifenbauer zurzeit krank ist, gab man den Auftrag für die 491 neuen Pfeifen an eine Schwesterfirma aus der eigenen Familie nach Portugal weiter.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300 000 Euro. Bisher kamen 214 000 Euro zusammen, summiert durch Spenden, Stiftungen, Rücklagen der eigenen Gemeinde und einer Zuwendung des Evangelischen Regionalverbands.

Um die fehlenden 86 000 Euro zusammen zu bekommen, wirbt Götz für weitere Pfeifenpatenschaften. Im Flur hängt ein Plan, wie viele der 491 neuen Pfeifen schon vergeben sind. Die Preise diktiert die Physik: Je tiefer es geht, desto teurer wird es. Eine Pfeife im Bass kostet 1000, für eine im höchsten Sopran reichen 25 Euro.