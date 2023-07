CDU will Dondorf-Druckerei in Bockenheim räumen lassen

Von: Boris Schlepper

Teilen

Die ehemalige Dondorf-Druckerei wird seit fast zwei Wochen besetzt, die CDU möchte das Gebäude räumen lassen. Eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften für ihren Erhalt.

Bockenheim - Die Besetzerinnen und Besetzer der früheren Dondorf-Druckerei sollen das historische Ensemble möglichst zeitnah verlassen, damit das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik (MPIEA) als künftiger Nutzer es abreißen kann. Dafür spricht sich die CDU im Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend) in einem Antrag aus. Über die Vorlage berät das Gremium in seiner Sitzung am kommenden Montag.

Seit dem 24. Juni ist die ehemalige Druckerei an der Sophienstraße besetzt. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen verhindern, dass das Gebäude, das 1873 vom jüdischen Unternehmer Bernhard Dondorf errichtet wurde, abgerissen wird. Das MPIEA sieht einen Abbruch indes als unumgänglich an, weil Anforderungen an Statik, Barrierefreiheit, Brandschutz, Schallschutz und Schadstofffreiheit mit dem Altbau nicht umzusetzen seien. Der Neubau soll eine rekonstruierte Fassade erhalten.

Nach Ansicht der CDU im Ortsbeirat ist die Besetzung der Druckerei „kein adäquates Mittel für ihren Erhalt“, formuliert Antragstellerin Birgit Weckler. Der Magistrat soll deshalb in Abstimmung mit dem Land Hessen als Eigentümerin und dem MPIEA alle Schritte unternehmen, um die zeitnahe Umsetzung des Vorhabens zur Neugestaltung der Druckerei zu unterstützen. „Wir fordern die Räumung“, bringt es die CDU-Fraktionsvorsitzende Suzanne Turré auf den Punkt.

Seit dem 24. Juni ist die ehemalige Druckerei an der Sophienstraße besetzt. © Michael Schick

Besetzung: Druckerei soll als Denkmal deutscher Industriegeschichte erhalten bleiben

Sie verstehe das Anliegen der Besetzer:innen, das Gebäude als Denkmal deutscher Industriegeschichte sowie aus kultureller und ökologischer Sicht Gebäude zu erhalten, so Weckler. Auch sie bedaure, dass es abgerissen werden soll. Doch könne nicht jeder, dem eine Auffassung nicht passe, einfach etwas besetzen und Vorhaben auf „ideologische Weise blockieren“. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass das MPIEA abspringe.

Die Ortsbeiratssitzung Der Ortsbeirat 2 trifft sich am Montag, 10. Juli, 19 Uhr, im Lessing-Gymnasium, Fürstenbergerstraße 166 (Aula). Das Projekt „Frankfurt kann keine Plätze?“ des Lessing-Gymnasiums ist zu Gast. Kunstlehrerin Petra Stilper und Schülerinnen und Schüler stellen ihr Vorhaben vor. Die Initiative Dorndorf Druckerei ist über die E-Mail-Adresse kontakt@initiative-dondorf-druckerei.de zu erreichen. Die Petition auf der Plattform „Open Petition“. bos

Auch schwäche die Besetzung „das Vertrauen in staatliche Strukturen als eine wichtigen Voraussetzung für ein friedvolles Zusammenleben mit Meinungsvielfalt und pluralen Weltanschauungen“, heißt es in der Antragsbegründung. Die Besetzer:innen sollten ihr Anliegen besser „auf legalem und konstruktivem Wege“ geltend machen, etwa bei Demonstrationen und Engagement in politischen Prozessen, unter Akzeptanz der geltenden Rechtsordnung.

Einen anderen Weg hat die Initiative Dondorf Druckerei eingeschlagen. Seit rund zwei Wochen sammelt die Gruppe, die sich im Januar gegründet hat, über die Online-Plattform „Open Petition“ Unterschriften für den Erhalt. Mehr als 1600 Personen haben im Internet bereits ihre Stimme abgegeben. Mehr als Tausend weitere hätten auf Listen unterschrieben, sagt der Sprecher der Initiative, Willy Breder. Bis September läuft die Aktion, dann sollen die Unterschriften an OB Mike Josef (SPD), an Hessens Kunst- und Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) sowie die Max-Planck-Gesellschaft übergeben werden.

Graffiti und Kunstausstellung im Inneren der besetzten Ex-Druckerei und Uni-Abteilung. © Michael Schick

Initiative Dondorf Druckerei - mehr als 130 Jahre Familiengeschichte in besetzter Druckerei

Für die Initiative stellt das Gebäude mit seiner wechselvollen Historie „ein identitätsstiftendes Bauwerk für Bockenheim und darüber hinaus“ dar. Mehr als 130 Jahre lang hätten das Haus, die Gründerfamilie Dondorf und ihre späteren Eigentümer:innen eine Geschichte voller Umbrüche erlebt, die anhand des Gebäudes erzählt werden könne.

2018 habe die Max-Planck-Gesellschaft einen Planungswettbewerb ausgelobt. Wesentliche Bedingung sei der Erhalt der Druckerei gewesen, so die Initiative. Der Siegerentwurf sei insbesondere wegen der Integration des Altbaus ausgezeichnet worden. Zwar sei die Weiternutzung bestehender Gebäude aus Klima- und Nachhaltigkeitsgründen als nötig anerkannt. Im Einzelfall jedoch würden Gutachten vorgetragen, die scheinbar zwangsläufig einen Abriss legitimierten. Gerade ein öffentlicher Bauherr müsse seiner Vorbildrolle gerecht werden und nachhaltige Projekte realisieren. (Boris Schlepper)