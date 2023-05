Bäume und bunte Blumen statt grauer Asphalt für Bockenheim

Von: Gernot Gottwals

Ideen, wie das Quartier grüner und lebenswerter werden kann, gibt es viele. © Rainer Rüffer

Die Initiative „Bockenheim außer Haus“ und die Kampagne „Green It Up“ informieren beim Mitmachfest über Pläne für die Jordanstraße. Dafür sollen Parkplätze entsiegelt werden.

Es ist sonnig und warm, als sich die Bürgerinitiative (BI) „Bockenheim außer Haus“ und mit Vertreter:innen der Kampagne „Green It Up“ in der Jordanstraße treffen, um über die geplante Entsiegelung und Begrünung in ihrem Quartier zu informieren. Und es ist zum Glück erst Ende Mai. „Im Juli oder August wird es dann ohne Schatten wirklich richtig heiß hier“, sagt ein Anwohner. „Deshalb brauchen wir vor allem schattiges Grün.“

Rund 50 Passantinnen und Passanten schauen vorbei, informieren sich über das Projekt und äußern ihre Ideen, wobei auch selbst gemalte und beklebte Bilder für eine kleine Ausstellung an einer Hauswand entsteht. Zur Veranschaulichung hängt dort auch eine Karte, die das umzugestaltende dreieckige Gebiet mit der Adalbert-, Schloß-, Robert-Mayer-, Homburger-/ Jordan- und Gräfstraße zeigt.

28 Begrünungsprojekte hatten sich bei „Green It Up“ des gemeinnützigen Frankfurter Unternehmens „Lust auf besser leben“ beworben. „Bockenheim außer Haus“ wurde neben Vorhaben im Nordend, in Sachsenhausen und Bonames ausgewählt. Mitte Mai gab es einen Rundgang mit Vertreterinnen und Vertretern des Ortsbeirats 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend), des Mobilitätsdezernats, berichtet Svenja Flach von „Lust auf besser leben“.

Unter den sechs vorgeschlagenen Standorten, die grüner werden sollen, wurden die Jordanstraße 6 bis 8 und Jordanstraße 26/Homburger Straße, die Kiesstraße 8 und die Kiesstraße 28 ausgewählt. Andere Standorte mussten aufgegeben werden, wobei auch Neigungen beim Wasserabfluss eine Rolle spielten.

Doch auch bei den verbliebenen Plätzen gibt es bislang Schwierigkeiten, wenn nicht nur Hochbeete und Sträucher, sondern Bäume gewünscht werden, um eine bessere Verschattung zu gewährleisten. „Vonseiten des Grünflächenamts heißt es immer, das sei nicht möglich, weil die Bäume wegen der unterirdischen Leitungen nicht tief genug wurzeln könnten“, so Anna Erdelmann von „Bockenheim außer Haus“.

Damit will sich die Initiative nicht zufriedengeben: „Es wird doch sicher auch robuste und flachwurzelnde Bäume geben“, hofft Erdelmann. Günter Brauel, früherer Inhaber der gleichnamigen Konditorei, verweist auf die Seniorenwohnanlage in der Adalbertstraße und die dortige Tiefgarage, wo man auch Wege zur Begrünung mit Baumpflanzung gefunden habe. .

„Mit geeigneten Blumen und Pflanzen wollen wir zudem Insektenbrücken von der Senckenberganlage bis in unser Viertel hinein bilden“, erklärt Sabrina Wirtz von der BI. Andere gehen in ihren Skizzen noch weiter, fordern radikal durchgehende Wiesenflächen im Quartier um die Jordanstraße.

Immerhin: Der Ortsbeirat 2 unterstützt die Pläne der Initiativen mit bis zu 7000 Euro aus seinem Etat. Für den 17. Juli ist eine Spiel- und Nachbarschaftsstraße mit weiteren Informationen für Anwohner geplant.