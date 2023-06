Bevölkerungswachstum in Frankfurt: Die meisten ziehen nach Bockenheim

Von: Sandra Busch

Besonders beliebt als Wohnort: der Stadtteil Bockenheim. © Rolf Oeser

Frankfurt wächst weiter. In den Stadtteilen ist das Wachstum aber unterschiedlich groß. Manche haben nur geringe Wachstumsraten.

Frankfurt wächst – aber nicht überall gleich stark. „In den Stadtteilen sieht es ein wenig anders aus als in der gesamtstädtischen Betrachtung“, sagte die für Statistik zuständige Dezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) am Mittwoch bei der Präsentation der „Regionalisierten Bevölkerungsberechnung bis 2045“. Bis 2045 wird sich danach die Zahl der Frankfurterinnen und Frankfurter um knapp 90 000 auf 843 000 erhöhen. Ein Zuwachs von zwölf Prozent. Zwischen den Stadtteilen gibt es aber große Unterschiede. Eins haben alle zumindest gemein: Mit einem Bevölkerungsrückgang ist in keinem Stadtteil zu rechnen.

Den größten Zuwachs wird es im Gallus und in Bockenheim geben. 6200 Personen mehr werden 2045 im Gallus leben. Noch mehr Leute ziehen nach Bockenheim: 8000. Ein Zuwachs von 19,2 Prozent. „Das hängt mit der Bautätigkeit zusammen, die sich in einigen Stadtteilen konzentriert“, sagte O’Sullivan. In Bockenheim und dem Gallus werden Wohnungen gebaut. Aber auch in der Innenstadt. Bezogen auf die Bevölkerungszahl wächst dort die Bevölkerung am stärksten: 34 Prozent. Das sind 2200 Menschen. Auch die Altstadt mit einem Bevölkerungsanstieg von mehr als 20 Prozent gehört zu den wachstumsstärksten Stadtteilen und liegt über dem gesamtstädtischen Durchschnitt von knapp zwölf Prozent.

In Sachsenhausen-Süd, Niederrad, Nordend-West, Kalbach-Riedberg und Bornheim ist mit einem überdurchschnittlichen Wachstum zu rechnen. Mehr als 3000 Personen werden in jedem Stadtteil bis 2045 mehr leben. Unterdurchschnittlich wachsen die Stadtteile Berkersheim und Riederwald mit einem Plus von jeweils etwa 500 Menschen. Aber eine absolut kleine Zunahme ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer relativ kleinen Zunahme. In Harheim etwa werden nur rund 700 Menschen zuziehen und geboren, es zählt aber mit einer Wachstumsrate von 13 Prozent zur Gruppe mit den zweithöchsten Zunahmen.

Am Dornbusch gibt es den geringsten Zuwachs

Der Stadtteil in Frankfurt mit dem größten relativen Zuwachs bei den unter 18-Jährigen ist die Innenstadt. 43,8 Prozent mehr Menschen unter 18 Jahren werden in der Innenstadt 2045 leben. Der Frankfurter Berg dagegen hat einen Zuwachs von 60 Prozent in der Gruppe der über 75-Jährigen. Auch in Preungesheim und Höchst nimmt diese Altersgruppe um mehr als die Hälfte zu.

Den geringsten Zuwachs gibt es am Dornbusch. Er gehört über fast alle Altersgruppen hinweg zu dem Stadtteil mit dem kleinsten Bevölkerungswachstum. Wachstumsrate: 5,1 Prozent. „Es wachsen dort alle Altersgruppen nur marginal“, sagte O’Sullivan. Ausnahme: die Altersgruppe der über 85-Jährigen mit einer Zunahme von 23 Prozent und die Altersgruppe der 67- bis 74-Jährigen mit 17 Prozent. (Sandra Busch)