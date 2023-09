Biodiversität in Gefahr: Sieh es durch die Blume

Von: Steven Micksch

Teilen

Kuratorin Ellen Wagner vorn und die Bilder von Ulrike Crespo dahinter. © Peter Jülich

Die neue Ausstellung „Floralia“ im Frankfurter Senckenberg Naturmuseum macht auf die Krise der Biodiversität aufmerksam. So schön kann Krise sein.

In der neuen Sonderausstellung im Senckenberg Naturmuseum geht es nicht um die Wurst, sondern um die Pflanze. Genauer gesagt um mehrere Pflanzen. Doch kein Nicht-Vegetarier muss jetzt mit sorgenvollem Gesicht die Ausstellungsräume betreten. Bei der Schau „Floralia“ geht es nicht um Kulinarik, sondern um Botanik.

Die drei Frankfurterinnen Maria Sibylla Merian (1647-1717), Elisabeth Schultz (1817-1898) und Ulrike Crespo (1950-2019) haben alle auf ihre Art die Pflanzenwelt beobachtet und dokumentiert. In der Schau verbindet sich Kunst mit Wissenschaft. Die Exponate leisten ihren Beitrag zur Darstellung der Biodiversitätskrise, führte Klement Tockner, Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, beim Presserundgang aus. Einige der dargestellten Pflanzen gibt es heute nicht mehr in Frankfurt.

Von den Werken der drei Frauen können sich die Besucherinnen und Besucher nun selbst ein Bild machen. Merian – Tochter des Kupferstechers Matthäus Merian dem Älteren – dokumentierte nicht nur die Pflanzen, sondern auch die wechselseitige Abhängigkeit zwischen ihnen und den Insekten. Neben Originalzeichnungen, die ihr zugeschrieben werden, sind auch Originalexemplare ihres Raupenbuches zu sehen. An einer digitalen Station können Interessierte dieses und ein weiteres Buch virtuell durchblättern und lesen.

Die Schau Die Ausstellung „Floralia“ ist vom 8. September bis zum 3. Dezember im Senckenberg Naturmuseum zu sehen. Sie umfasst Exponate von drei Frankfurter Frauen aus verschiedenen Epochen. Ergänzt werden die Werke von einen gut achteinhalb-minütigen Film im Kino des Hauses. Kuratorinnenführung am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr. Treff im Sauriersaal, ohne Aufpreis. mic

Der hintere Teil des Ausstellungsraumes, der sich an den Säugetierschauraum anschließt, gehört den Werken von Elisabeth Schultz. Rund 40 Zeichnungen aus ihrem 1262 Gouachen umfassenden „Atlas der wildwachsenden Pflanzen aus der Umgebung von Frankfurt am Main“ sind zu sehen. „Wir haben jedes einzelne durchgeschaut“, verriet Kuratorin Ellen Wagner. Die Auswahl von nur 40 Werken fiel dann gar nicht leicht. Man habe versucht auf Diversität zu achten, also neben einem Laubbaum auch einen Nadelbaum zu haben oder ein Küchenkraut zu zeigen. Die mit kreidiger Wasserfarbe gemalten Pflanzen sind bemerkenswert schön und sehr detailliert.

Die dritte Frau im Bunde ist Ulrike Crespo. Die Gründerin der Crespo Foundation (Stiftung) besaß seit den 90er Jahren ein Grundstück an der Südküste Irlands. Dort schuf sie mit ihrem Lebensgefährten den „Glenkeen Garden“. Aus diesem stammen auch die „Rainflowers“, die auf dem Bildern zu sehen sind. Zunächst scannte sie die Blüten und Blätter und setzte dann die Ausdrucke dem Wetter aus. Da der Regen in Irland dominiert, verliefen die Farben und es entstanden markante Muster – daher der Name „Regenblumen“. Museumsleiterin und Mitkuratorin Brigitte Franzen sagte: „Die Natur beeinflusst hier das Menschengemachte.“

Die Crespo Foundation fördert die neue Ausstellung und es werde dank einer Partnerschaft eine fortlaufende rege Zusammenarbeit geben, so Franzen. So soll im nächsten Jahr eine Wälder-Ausstellung folgen, die dem bisher eklatanten Fehlen der Pflanzenwelt im Museum weiter entgegenwirken soll. Anschließend sollen kollaborative Praxislabore folgen, die das Wissen auch zu äußeren Veranstaltungsorten tragen. Und 2025/26 ist eine Ausstellung mit dem Namen „Oasen“ angedacht.

Die Zeichnungen von Elisabeth Schultz werden sicher oft abfotografiert werden. © Peter Jülich