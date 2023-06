Billard am AfD-Stand

Von: Stefan Behr

Teilen

Prozess wegen Körperverletzung im Wahlkampf endet mit Freispruch

Der 49 Jahre alte Daniel T. steht vor dem Amtsgericht, weil er gegen einen Strafbefehl von 150 Tagessätzen à 20 Euro wegen Körperverletzung Einspruch eingelegt hat. Laut Anklage soll er am 21. August 2021 als Wahlhelfer der AfD nach einem Handgemenge an deren Stand am Südbahnhof zwei Randalierer verfolgt und den damals 25-Jährigen David D., der sich ihm in den Weg stellte, mit einem Handkantenschlag umgehauen haben. D. musste hinterher seine dicke Lippe mit einem am Südbahnhof gekauften Getränk kühlen, was T. laut Anklage „billigend in Kauf genommen“ habe.

So sei das nicht gewesen, sagt T. Sondern so: Er habe plötzlich „weibliche Stimmen um Hilfe rufen hören“ und zwei schwarz gekleidete Übeltäter gesichtet. Einer „mit einem Vogelnest auf dem Kopf“ habe „Boxbewegungen“ gegen die schreienden Frauen angedeutet, der andere habe versucht, sie mit einem Regenschirm zu piksen - „Ich bin kein Jurist, aber sowas tut man nicht!“

Da habe er „aus Ritterlichkeit“ den spontanen Plan gefasst, „aus vollem Lauf mit angezogenen Knie gegen Person Eins zu springen, damit der gegen Person Zwei fällt und die umwirft wie einen Dominostein.“ Person Eins (den Boxer) habe er auch erwischt, aber der sei nicht ornungsgemäß gegen Person Zwei (den Pikser) gefallen und habe sich auch nicht wie ein Dominostein verhalten, sondern sei „wie eine Billardkugel“ in Person Nummer Drei (David D.) gerollt. „Den hat’s dann umgehauen, das ist ja physikalisches Gesetz.“

In den Weg gestellt habe sich ihm keiner, sonst hätte er es mit seinen „115 Kilo Lebendgewicht“ auch kaum geschafft, den Schirmherren einzuholen und ihm zumindest zur Strafe das T-Shirt vom Leibe zu reißen. Gehauen habe er niemand.

So sei das nicht gewesen, sagt David D. Sondern so; Er sei an jenem Tage mit zwei Freunden am Südbahnhof gelustwandelt. Gemeinsam habe man sich über den AfD-Stand geärgert. Seine Kumpels hätten dann dort Flyer zerrissen, und plötzlich sei die schönste Keilerei im Gange gewesen. Er selbst sei auf am Boden liegenden Flyern ausgerutscht. Als er sich wieder berappelt habe und seinen Freunden die Flucht ermöglichen wollte, habe ihn tatsächlich jemand umgehauen. Er glaubt, dass das Daniel T. war. Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob er eine Verwechslung ausschließe, antwortet er: „Verwechslungen schließe ich generell niemals aus.“

Angesichts der Tatsache, dass jeder der geladenen Zeuginnen und Zeugen eine völlig andere Geschichte von dem damaligen Vorfall erzählen und nur die Erkennungsmerkmale der anwesenden AfD-Männer - viel Bauch, wenig Haare - sich ähneln, bedeutet das für Daniel T. den sicheren Freispruch. Selbst der Staatsanwalt ist der Überzeugung, dass man T. die Körperverletzung nicht zweifelsfrei nachweisen und daher auch nicht verurteilen kann. T. verlässt das Gericht als nicht vorbestrafter Mann - was anders gewesen wäre, wenn er den in der Tat absurd hohen Strafbefehl akzeptiert hätte.

Aber man kann ja schon froh sein, dass er überhaupt gekommen ist. Seiner polizeilichen Vernehmung als Beschuldigter war T. damals ferngeblieben. Er wäre ja gerne gekommen, „aber dann habe ich mitgeteilt bekommen, dass aus dem Revier Maskenpflicht herrscht“. Er ist ja kein Jurist, aber sowas geht gar nicht!