Bier aus Frankfurt

Teilen

Schwört auf Dosenbier: Christian Daam, Mitgründer des Naiv in der Fahrgasse. © Rainer Rüffer

Kleinere Betriebe halten nach dem angekündigten Aus für Binding die Brautradition am Leben

Die Frankfurter Brauereibranche ist mächtig in Bewegung. Denn nicht nur die Radeberger Gruppe will den Standort der Binding Brauerei in Sachsenhausen unter großem Protest Ende des Jahres schließen. Schon im Frühjahr hat die 2018 gegründete Micro-Brauerei Flügge in Goldstein aufgegeben. Und Anfang April verkündeten die beiden Brauer von Yayle aus Oberrad nach vier Jahren das Aus.

„Für Lohnbrauer wird es immer schwieriger“, bedauert auch Christian Daam, zusammen mit Sascha Euler Gründer und Geschäftsführer des Naiv in der Fahrgasse. Schuld daran seien die explodierenden Rohstoffpreise. Die ohnehin schon deutlich teureren Craft Biere würden dann nicht mehr zu stemmen sein. Als Beispiel nennt Daam die Dosen. Mit Kriegsbeginn in der Ukraine seien zwei Dosenfabriken ausgefallen. „Wir haben daraufhin unser Lager Bier nicht mehr wie zuvor in Dosen abfüllen lassen, das wäre einfach zu teuer geworden.“ Dabei schwören die Naiv-Macher auf die Dose. „Das sind kleine Fässer, kein Licht kommt heran, die Kohlensäure kann nicht entweichen“, erläutert Daam die Vorzüge. Etwas Besseres gebe es nicht.

Das Naiv selbst hat zwei Biere entwickelt. Zum einen mit dem langjährigen Partner Glaabsbräu aus Seligenstadt. Eineinhalb Jahre probierten sie mit Braumeister Julian Menner herum, bis Daam und Euler zufrieden waren. „Das Bier sollte ohne Trinkwiderstand sein. Wir haben es bei uns von den Gästen ausprobieren lassen. Bis es gepasst hat.“

Ähnlich war es mit der zweiten Kreation in Zusammenarbeit mit der Frau Gruber Craft Brewing aus Gundelfingen, erzählt Daam. „Wer ein Helles bestellt hat, hat die zweite Kreation in einem Probierglas dazubekommen. Unsere Bedienungen haben dann Strichlisten geführt, welches Bier am besten angekommen ist.“ I love ffm heißt es nun, mit dem neuseeländischen Hopfen Motueka gebraut, der dem Hellen besonderen Pfiff gibt.

Branche unter Druck Nach einer Umfrage des Deutschen Brauer-Bundes (DBB) sehen sich die 1500 deutschen Brauereien bei fast allen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie sonstigen Vorleistungen weiterhin mit drastisch gestiegenen Preisen konfrontiert. So sind die Kosten für Glasflaschen seit Anfang 2022 um bis zu 140 Prozent nach oben gegangen, für Braumalz um bis zu 150 Prozent. Auch die steigenden Lohnkosten machen den Betrieben zu schaffen. „Die Herausforderungen für die Brauwirtschaft sind immens, es gibt keinen Grund zur Entwarnung“, sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des DBB in Berlin, mit Blick auf die zweite Jahreshälfte. Noch immer leide die Branche unter den herben Verlusten während der Corona-Krise, als Fassbier über Monate unverkäuflich war. Notwendige Preiserhöhungen hätten nur teilweise umgesetzt werden können: So hätten sich die Erzeugerpreise, also die Preise, zu denen die Brauereien ihr Bier in Deutschland an Handel oder Gastronomie abgeben, seit April 2022 lediglich um 7,3 Prozent erhöht, die Erzeugerpreise über alle Nahrungsmittel und Getränke hinweg aber um 12,9 Prozent. Steigende Preise und Zinsen und das aktuell schwache Konsumklima – der bis April 2023 aufgelaufene Bierabsatz im Inland liege um 4,7 Prozent unter dem des Vorjahrs – verschärften die Situation zusätzlich. red

Mit ihren beiden Marken gehört das Naiv zwar auch zu den Lohnbrauereien, aber mit dem Restaurant, dem Bottle Shop und der eigenen Pizzeria haben sich die beiden weitere Standbeine aufgebaut. Dass das funktioniert, zeigt sich deutlich am Standort. Das Naiv breitet sich weiter aus. Kein Wunder also, dass zum zehnjährigen Bestehen vor wenigen Tagen die Fahrgasse nur so brummte.

Dabei war der Beginn dort dornig. In acht Monaten hatte das Naiv-Team die Räumlichkeiten 2013 in Eigenarbeit umgebaut. Eigentlich sollte ein Vertrag mit einer großen Brauerei geschlossen werden, Aber dann kam das Aha-Erlebnis in Hamburg bei einem Food Pairing mit Fernsehkoch Tim Mälzer, der zwölf verschiedene Biere zum Essen reichte. „Da war die Entscheidung schnell gefallen, dass wir uns nicht an eine Brauerei binden. Wir wollten selbst bestimmen, was wir ausschenken“.

Dabei ist es geblieben. Acht verschiedene Biere vom Fass gibt es im Restaurant, zwei weitere in der Pizzeria. Die Biere werden täglich gewechselt, außer die beiden Hausmarken. Dazu stehen über 100 weitere wechselnde Biere aus der Flasche oder der Dose zur Verfügung. Der Kontakt reicht mittlerweile weltweit. „Industriebier“, wie Craft-Bier-Freunde den Gerstensaft aus größeren Brauereien abschätzig nennen, gibt es nicht.

Frankfurter Biere wird es also weiter geben. Dafür sorgen auch das Braustil im Nordend oder die Frankfurter Brauunion im Ostend. Und was die Yayle-Macher Ole Claßen und Sebastian Offelmann angeht, gibt es noch Hoffnung, weiß Daam. „Sie haben erst einmal nur eine Pause eingelegt.“