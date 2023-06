Bevölkerungswachstum: In Frankfurt wird es eng

Von: Sandra Busch

90000 Menschen mehr werden nach einer Prognose der Stadt 2045 in Frankfurt leben. © Rolf Oeser

Bis zum Jahr 2045 wird nach einer Prognose der Stadt die Bevölkerungszahl auf 843 000 steigen. Das Durchschnittsalter der Frankfurterinnen und Frankfurter erhöht sich.

Frankfurt wächst stetig weiter. Nach der jüngsten Vorausberechnung der Stadt werden im Jahr 2045 rund 843 000 Menschen in Frankfurt leben – etwa 90 000 mehr als heute. „Das entspricht einem Zuwachs von durchschnittlich 3700 Personen pro Jahr“, sagte die für Statistik zuständige Dezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) am Mittwoch bei der Präsentation der „Bevölkerungsvorausberechnung bis 2045“.

Das Wachstum in Frankfurt fällt nach Bevölkerungsgruppen unterschiedlich aus. Die Anzahl der Einwohner:innen mit deutschem Pass wird voraussichtlich um 4,5 Prozent steigen, die Anzahl der Einwohner:innen mit ausländischem Pass um 29,1 Prozent. Der Ausländeranteil erhöht sich so in Frankfurt von 29,9 Prozent im Jahr 2021 auf 34,5 Prozent im Jahr 2045.

Die Altersstruktur bleibt beim Wachstum weitgehend erhalten. Einen leichten Anstieg gibt es aber in den Altersgruppen ab 67 Jahren – zurückzuführen auf die große Gruppe der Babyboomer. Sie geht in Rente. Das zeigt sich auch in der Veränderung in der Gruppe der 53- bis 56-Jährigen: Sie ist nach den Babyboomern weniger stark besetzt und nimmt ab. Den geringsten Zuwachs verzeichnet die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen mit 8,3 Prozent, das entspricht knapp 15 800 Menschen. Das Durchschnittsalter steigt in Frankfurt bis 2045 von 41,05 auf 41,97 Jahre an.

Die Bevölkerungsvorausberechnungen lieferten Grundlageninformationen für Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sagte O’Sullivan. Wenn es etwa einen höheren Anteil an älteren Menschen gebe, „muss sich die Infrastruktur ändern“. Möglicherweise würden neue Buslinien gebraucht, werde der ÖPNV „freizeitlicher“ genutzt. „Wir müssen auch einen extra Blick darauf haben, dass die Menschen barrierefrei durch die Straßen laufen können.“ Auch im medizinischen Bereich würde ein höherer Anteil an älteren Menschen Auswirkungen haben. „Wir brauchen mehr Pflegeplätze“, sagte O’Sullivan. „Fachkräfte wandern hoffentlich zu – die Frage ist nur, ob das auch in dem Tempo passiert, in dem die Personen in der Stadt altern.“

Das Statistikportal Etliche Daten für die Mainmetropole lassen sich im Internet auf statistikportal.frankfurt.de abrufen. Etwa zum Arbeitsmarkt, zu Bevölkerungszahlen, öffentlichen Finanzen, Verkehr, Gesundheit, Freizeit, Sport und Frankfurter Wirtschaft. Das Portal bietet zudem viele Grafiken, Tabellen und Pyramiden, die wie die Daten für kommerzielle oder nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden können. Alle können das Portal für ihre Zwecke nutzen. Bürgerinnen und Bürger, die Politik und Wirtschaft. Stadtintern greifen zudem alle Stellen der Stadtverwaltung, die Daten zur Planung oder zur Stadtentwicklung brauchen, darauf zu. Es bietet sich gerade für jene an, die die Daten weiterverarbeiten möchten. Genutzt werden die Standarddaten für Planungszwecke, etwa bei der Stadtplanung. Das Wohnungsamt schaut, wie die Bevölkerungsstruktur aussieht und wie vielleicht Maßnahmen gegriffen haben. Geschaut wird auch, wie sich die 46 Frankfurter Stadtteile entwickeln, ob sie in ihrer Struktur gleich bleiben oder sich verändern. Daraus kann man ableiten, was getan werden muss, um Prozesse gegebenenfalls zu verhindern, die dort stattfinden. Im Bereich Schulplanung wird die Bevölkerungsentwicklung angeschaut, wobei dabei die Bevölkerungsvorausberechnung wichtig ist, die die Stadt erstellt und ebenfalls im Statistikportal abrufbar ist. Bei den Daten handelt es sich in erster Linie um Primärdaten, die die unterschiedlichen Ämter der Stadt erfassen, etwa das Melderegister beim Bürgeramt oder die Schuleingangsuntersuchungen beim Gesundheitsamt. Beim Bauen und Wohnen basiert das Ganze auf der Bautätigkeitsstatistik. Die Bauaufsicht übermittelt der Stadt Statistikbögen, wenn ein Neubau, Umbau oder Abriss stattfindet. Es gibt auch andere Datenlieferanten, zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit oder die Kassenärztliche Vereinigung. dit

Für O’Sullivan stellt sich bei einem Zuwachs von 90 000 Menschen auch die Frage nach der Nutzung des öffentlichen Raums. „Die Stadt sollte mal eine Multifunktionsnutzung von Dachflächen überlegen.“ Und da der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern in der Stadt steigt, „brauchen wir mehr Leute in der Ausländerbehörde, um die Anfragen schneller abarbeiten zu können“, sagte O’Sullivan. Aber da die Bevölkerung insgesamt größer werde, würden auch für die Dienstleistungen in den Bürgerämtern mehr Leute benötigt. „Noch sinnvoller wäre aber, alles zügiger zu digitalisieren.“

Die Zahlen aus der Bevölkerungsvorausberechnung gehen etwa auch in den Schulentwicklungsplan ein, in dem der Bedarf an neuen Schulen festgelegt wird. Bei der Vorausberechnung wird mit Durchschnittswerten gerechnet, die auf den Entwicklungen von 2005 bis 2020 basieren. Wanderungen, Geburten und Sterbefälle fließen genauso ein wie geplante Bautätigkeiten. „Wenn aber in Wohnhochhäusern durchschnittlich zwei Menschen in der Wohnung leben, dann aber überall nur eine Person einzieht, dann kann man das vorher nicht wissen“, sagte Michael Wolfsteiner, Leiter der städtischen Statistikstelle. Oder es passieren andere Dinge, die nicht zu prognostizieren sind. Die jüngste Vorausberechnung ist von 2015. „Wir lagen bis 2019 hervorragend“, sagte Wolfsteiner. „Es hat sich jedes Jahr bestätigt, was wir berechnet haben.“ Dann kam die Pandemie, es gab erstmals seit 2002 einen Rückgang der Einwohnerzahl.

Den gibt es inzwischen nicht mehr und in der Prognose ist auch keine weitere Pandemie eingerechnet. „Die Stadt wächst insgesamt bis 2045“ sagte O’Sullivan. Und ob es um Plätze in Altenheimen oder in Kitas geht, um Personal für Ausländerbehörden oder für Bürgerämter – „wir brauchen einfach von allem mehr“.

In den Stadtteilen ist das Wachstum unterschiedlich groß: Die meisten ziehen nach Bockenheim