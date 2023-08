Frankfurt: Prozess gegen Schulhausmeister

Von: Stefan Behr

Im Westend soll ein 49-Jähriger Schmiergeld von einer Reinigungsfirma angenommen haben.

Herr S. steht am Mittwoch vor dem Amtsgericht, weil er Einspruch gegen einen Strafbefehl von einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten wegen Bestechlichkeit im Amt eingelegt hat. Man kann seinen Einspruch verstehen: Die Anklage wirft dem 49-Jährigen vor, in seiner Eigenschaft als Hausmeister einer Grundschule im Westend bei der Qualitätskontrolle des zuständigen Reinigungsunternehmens beide Augen zugedrückt zu haben - gegen ein Schmiergeld von 100 Euro. Nicht als Monatsbonus, sondern als Einmalzahlung im Oktober 2020.

Eine Bestechung von 100 Euro würde in der Frankfurter Immobilienszene schlimmstenfalls als Beleidigung, grober Unfug oder Vortäuschung einer Straftat gewertet werden. Aber ganz so verdorben sind die Preise in der Reinigungsbranche offenbar noch nicht.

Man könnte meinen, S. sei bereits genug gestraft. Die Schule hatte ihm angesichts der Vorwürfe fristlos gekündigt. Vor dem Arbeitsgericht kam es später zum Vergleich: S.s außerordentliche Entlassung wurde in eine ordentliche gewandelt, zudem nahm der Ex-Arbeitgeber vom Vorwurf der Bestechlichkeit Abstand. Die Staatsanwaltschaft ist da hartnäckiger.

S. leugnet die Tat. So ganz erschließt sich dem juristischen Laien die Anklage nicht: sie basiert einzig und allein aus Protokollen abgehörter Gespräche von leitenden Mitarbeitern der Reinigungsfirma. S.s Name fällt darin nicht, es ist nur die Rede davon, dass ein Mann - der mit dem Vornamen des Namenspatrons der Schule bezeichnet wird - Stress mache und wohl Geld wolle. Die Summe von 100 Euro wird dort nicht genannt.

Der horchende Zoll hatte damals eigentlich nach Schwarzarbeitern gesucht - in der Reinigungsbranche finden sich etwa so viele legal Angestellte wie auf deutschen Baustellen - und en passant einen Korruptionssumpf aufgedeckt. Gegen 17 Frankfurter Schulhausmeister wurde ermittelt, der Fall fand im Juli dieses Jahres vor dem Landgericht seinen vorläufigen Abschluss: Der Hauptangeklagte, ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadt, wurde wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der hatte aber auch mehr als nur einen müden Hunderter genommen, sondern insgesamt knapp 130000 Euro und eine Rolex abgesahnt. Der mitangeklagte Geschäftsführer der Reinigungsfirma, die auch in S.s Schule mangelhaft feudelte, erhielt wegen Bestechung eine Strafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung.

Der Prozess gegen S. verläuft vor dem Amtsgericht ebenso zähflüssig wie unergiebig. Der Angeklagte schweigt. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Reinigungsunternehmens sagt auch nicht viel, weil derzeit noch Ermittlungen gegen ihn laufen und er sich nicht selbst belasten muss und will. Ein anderer sitzt derzeit wegen der Beschäftigung von Schwarzarbeitern eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten ab. Auch er will nichts sagen, was Richterin und Staatsanwalt aber nicht davon abhält, viele Fragen zu stellen, die der Mann wohl nicht einmal beantworten könnte, wenn er wollte: Er ist so gut wie taub, versteht kaum ein Wort Deutsch und hat auch keinen Dolmetscher an seiner Seite. Eine Polizistin, die S. lediglich aus den Akten kennt, bringt auch nicht mehr Licht ins Dunkel.

Aber es geht hier ja auch gar nicht um die 100 Euro, es geht um’s Prinzip und darum, dass zu den Aufgaben eines Schulhausmeisters die Lausbuben- und Rotzgörenvergrämung und die Kontrolle der Putzarbeiten, nicht aber die Annahme von Schmiergeld zählt. Eine weitere Zeugin soll gehört werden, ein Fortsetzungstermin wird beschlossen.