Besetzung der Frankfurter Dondorf-Druckerei geht weiter

Von: George Grodensky

Die ehemalige Druckerei Dondorf. © Michael Schick

Die Goethe-Uni unterbreitet dem Kollektiv einen Gesprächstermin. Sie fordert die Protestierenden auf, die ehemalige Dondorf-Druckerei in Frankfurt zu räumen.

Frankfurt - Vorerst bleiben die Besetzerinnen und Besetzer der ehemaligen Druckerei Dondorf auf dem Gelände und im Gebäude an der Sophienstraße in Bockenheim. Immer wieder kommen Gerüchte auf, die von einer baldigen Räumung künden. Konkret ist das aber nicht. Das Unipräsidium habe dem Kollektiv sogar für Donnerstag einen Gesprächstermin angeboten. Am Samstag hatte die Gruppe aus überwiegend jungen Menschen das Haus besetzt, man wolle den Abriss verhindern und die Räume für alle Menschen nutzbar machen.

Die Goethe-Uni bestätigt das Gesprächsangebot. Die Hochschule habe mit den beteiligten Stellen rund um die Liegenschaft, mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, mit dem Dezernat für Planen und Bauen der Stadt Frankfurt, mit dem Max-Planck-Institut für Empirische Ästhetik, einen Austausch organisiert, um sich über das weitere Vorgehen abzustimmen.

Das Uni-Präsidium appelliert darüber hinaus an die Aktivistinnen und Aktivisten, die Besetzung zu beenden und das Gebäude freiwillig zu verlassen. „Wir haben Verständnis für die Forderung nach mehr Gestaltungsflächen im städtischen Raum“, heißt es in einer Mitteilung dazu.

Es sei auch verständlich, dass es durch die Verzögerungen bei der Umwandlung des früheren Campus Bockenheim in einen Kulturcampus zu Unmut und vielen offenen Fragen gekommen sei. Die müssten jedoch im Rahmen demokratischer Verfahren politisch gelöst werden. „Dafür ist insbesondere die Stadt Frankfurt die richtige Ansprechpartnerin.“ (sky)