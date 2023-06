Besetzte Dondorf-Druckerei in Frankfurt: Der Kampf geht weiter

Von: Sandra Busch

Die Druckerei an der Sophienstraße ist seit Samstag besetzt. © Michael Schick

Nach ersten Gesprächen über die Zukunft der ehemaligen Dondorf-Druckerei hält der künftige Nutzer am Abriss fest – und die Besetzerinnen und Besetzer kämpfen weiterhin dagegen.

Die Besetzer:innen der ehemaligen Druckerei Dondorf an der Sophienstraße in Bockenheim wollen den Abriss des Gebäudes verhindern – doch das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik (MPIEA) als künftiger Nutzer sieht einen Abriss weiterhin als „unumgänglich“ an. So steht es in einem Statement, das das MPIEA am Donnerstag nach einem Treffen zwischen Vertreter:innen der Goethe-Universität Frankfurt als aktueller Besitzerin des Gebäudes, dem Land Hessen als Eigentümerin des Grundstücks, dem MPIEA und den Besetzer:innen veröffentlicht hat.

Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt und soll abgerissen werden, weil „geltende Anforderungen an Statik, Barrierefreiheit, Brandschutz, Schallschutz und Schadstofffreiheit mit dem Altbau nicht umzusetzen sind“, so das MPIEA. Der Neubau soll eine rekonstruierte Fassade erhalten.

Die Besetzer:innen wollen auch nach dem Treffen weiter kämpfen. „Wir bleiben weiterhin in der Druckerei und werden den Ort gemeinsam mit vielen Akteur:innen wieder zum Leben erwecken“, hieß es in einer Mitteilung. Man werde sich in einer ähnlichen Konstellation – auch ein Vertreter der Initiative Dondorf-Druckerei und ein Vertreter der Architects for Future seien anwesend gewesen – zu einem zweiten Verhandlungsgespräch treffen. „Bis dahin gehen wir persönlich nicht von einer Räumung aus.“ In dem Gespräch hätten sie ein Abrissmoratorium des historischen Gebäudes aus ökologischen und erinnerungspolitischen Gründen, die Nutzung des Gebäudes als selbstverwaltetes kulturelles, nicht kommerzielles Zentrum und die Sanierung des Gebäudes als Pilotprojekt für eine ökologische Umbauordnung gefordert. „Wir verbinden damit weiterhin die Kämpfe um Klimagerechtigkeit, soziale und kulturelle Freiräume und das Erinnern jüdischer Geschichte in Frankfurt.“

Für SPD-Landtagskandidat Jan Pasternack wird das Land Hessen seiner Verantwortung nicht gerecht. Viel zu häufig lasse es seine Gebäude entweder verfallen, selbst wenn es sich um historisch wertvolle Bausubstanz handele. „Oder es geriert sich – wie im Fall des alten Polizeipräsidiums – als dreistester Immobilienspekulant.“ Die geschätzten Mehrkosten von vier Millionen Euro für die Ertüchtigung des Gebäudes sind für Pasternack „vor dem Hintergrund der überragenden Bedeutung der Dondorf-Druckerei in historischer, kultureller und ökologischer Hinsicht“ vertretbar. „Alle politischen Ebenen sind aufgefordert zu prüfen, welche Fördersummen man hierfür aufbringen kann.“ Es sollte geprüft werden, ob für das MPIEA eine andere Fläche besser geeignet sei.