Besetzer:innen der Dondorf-Druckerei unterbrechen Sitzung des Senats der Goethe-Universität

Von: George Grodensky

Teilen

Eine handvoll Demonstrierende klettert durchs Fenster in den Senatssaal der Goethe-Uni. © Renate Hoyer

An der Tür gibt es einen kurzen Kampf mit der Security. Schließlich kommt der Protest durchs Fenster.

Das nächste Kapitel des Frankfurter Häuserkampfs hat gerade erst begonnen“, ruft ein Mensch, der sich Emma nennt. Die Menge vor dem Verwaltungsgebäude der Goethe-Uni auf dem Campus Westend jubelt. „Aber keine Sorge“, sagt Aktivistin Fritzi, „dieses Eigentum fordern wir nicht ein. Wir wollen nur die Druckerei!“

Die junge Frau ist außer Atem. Soeben hat sie die Sitzung des Senats der Frankfurter Goethe-Uni geentert. Ist einfach durchs Fenster gestiegen und hat Forderungen vorgetragen. Die Wichtigste: Die Besetzerinnen und Besetzer der ehemaligen Dondorf-Druckerei möchten das Gebäude zurück. Die Uni hatte vor einer Woche räumen lassen.

Am gestrigen Mittwoch geht es wieder hitzig zu rund um die Senatssitzung. Die ist hochschulöffentlich, das heißt, alle Statusgruppen der Uni nehmen teil, Verwaltung, Profs, Studierende. Besagte Vertreter:innen sind gewählt. Gäste eigentlich nicht vorgesehen. Dennoch wollen etwa 20 Demonstrierende hinein. Insgesamt haben sich rund 100 Menschen zum Protest vor dem Präsidialgebäude versammelt.

Die Security lässt aber keinen mehr rein. Die Tür soll geschlossen bleiben, so laute die Anweisung. Dass das nicht gutgehen wird, ist abzusehen. Grüppchen aus der Demo pirschen ums Gebäude, suchen ein Schlupfloch. Als sich ein Fenster des Sitzungssaals im Erdgeschoss öffnet, klettert eine Handvoll hinein.

In der Zwischenzeit hat ein studentisches Mitglied des Senats auch die Eingangstür geöffnet. Ein paar Demonstrierende stürzen heran, die Security drängt sie zurück, auch mit ein paar Tritten und Schlägen. Inzwischen trägt Fritzi aber schon Forderungen vor: Etwa die Rückgabe der Sophienstraße 1–3 an die Initiative Die Druckerei. Die will an die Geschichte Bockenheims als Industriestandort erinnern, auch an die Geschichte der jüdischen Familie Dondorf. Und darin aufbrechen zu einem Bockenheimer Kulturcampus, der durch Teilhabe und Mitgestaltung lebe. Die klimapolitischen Folgen eines Abrisses seien auch nicht zu vergessen.

Präsident soll zurücktreten

Außerdem seien Rücktritte vonnöten: Präsident Enrico Schleiff soll weg, der Leiter des Präsidialbüros, der neue Kanzler. Sie seien verantwortlich für die „gewaltsame Räumung“ der Druckerei. Und dafür, dass zum zweiten Mal in einem halben Jahr die Goethe-Universität Polizei auf die eigenen Studierenden angesetzt habe. Dass wiederum Präsident Schleiff infolge der Räumung Polizeischutz erhalten habe, sei „kaum zu glauben“.

Zumindest sei das Verhalten des Präsidiums nicht vereinbar mit dem Senatsbeschluss aus dem Dezember 2022, nach dem die Universität ein „Ort des auch kontroversen, stets aber gewaltfreien Diskurses“ bleiben soll.

Um das zu forcieren, fordert die Gruppe eine „Demokratisierung der Goethe-Universität“, in der bislang die kritische Studierendenschaft nicht gefördert werde, sondern „ihrer Kritikfähigkeit beraubt“. Räume für Selbstorganisation würden abgeschafft. „Während rassistischen Konferenzen wie am 28. April Platz geboten wird und die Verantwortliche statt Konsequenzen nun eine Forschungsprofessur bekommt.“ Außerdem soll das Präsidium die Strafanzeigen „gegen alle Menschen, die geräumt wurden, zurückziehen“.

Dann verlässt Fritzi das Gebäude, wieder durchs Fenster. Sie zittere, sagt sie. Aber auch: „Schleiff hat die meiste Zeit zugehört.“ Immerhin. Rupert Ahrens, der für die Hochschule in der Angelegenheit Dondorf spricht, erneuert das Angebot, der Präsident stehe weiter als Moderator eines Dialogs bereit. Die Uni könne da am wenigsten beitragen, Stadt Frankfurt, Land Hessen und das Max-Planck-Institut (MPI) seien gefragt. Die Demonstrierenden aber sind genervt vom Verweis auf Zuständigkeiten. Und damit der Präsident die Botschaft nicht vergisst, haben sie ein Transparent ans Fenster des Sitzungssaals gehängt: „Ganz Bockenheim hasst das MPI. Dondi bleibt.“