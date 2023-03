Bertram Giebeler vom ADFC: „Frankfurt wird kein Bullerbü für den Radverkehr“

Von: Florian Leclerc

„Der Anteil des Radverkehrs sollte parallel zu den Jahreszahlen steigen“, sagt Bertram Giebeler (ADFC) beim Interview in der Frankfurter Innenstadt. © christoph boeckheler*

Bertram Giebeler, der verkehrspolitische Sprecher des ADFC Frankfurt, der in den Ruhestand geht, blickt auf die Entwicklung der Fahrradstadt Frankfurt zurück - und schaut nach vorne.

Bertram Giebeler kommt, wie sollte es anders sein, mit dem Fahrrad zum Interview in der Frankfurter Innenstadt. Er blickt zurück auf elf Jahre, in denen er verkehrspolitischer Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Frankfurt war.

Herr Giebeler, wie sah die Fahrradstadt Frankfurt aus, als Sie 2012 verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Frankfurt wurden?

Als ich anfing, als Nachfolger von Fritz Biel, wagte man den Begriff Fahrradstadt Frankfurt noch nicht in den Mund zu nehmen. Es gab Ansätze, den Radverkehr zu fördern, unter anderem die Öffnung der Einbahnstraßen in Gegenrichtung. Und die sogenannten F-Routen, das sind beschilderte Fahrradrouten im Stadtgebiet. Am Nullpunkt habe ich nicht angefangen. Radfahren lag schon damals im Trend.

Was hat sich in den vergangenen elf Jahren verändert?

Auf der Alten Brücke wurde 2012/2013 eine von fünf Autostreifen zugunsten von zwei Schutzstreifen geopfert. Das gab ein Riesengezeter. Der damalige Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne) hat das durchgesetzt mit dem Argument, ein Ausbau der Alten Brücke würde 17 Millionen Euro kosten, und irgendetwas müsse man für den Radverkehr doch tun. Das war ein Startsignal für den Verteilungskampf auf der Straße.

Was hat sich noch verändert?

Es war die Zeit, als die weißen Streifen – Schutzstreifen, Radstreifen – dazukamen. Von 2012 bis 2017/2018 wurde viel gemacht, etwa am Taunustor oder an der Mainzer Landstraße. Dort hat der Betriebsrat der heutigen Ippen-Medien damals gefordert, etwas für die Angestellten zu tun, die vermehrt mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.

Der ADFC hat diese Entwicklung unterstützt?

Ja. Ein Kipppunkt kam dann 2017/2018 durch den Radentscheid mit 40 000 Unterschriften und einer neuen Ausrichtung. Damals forderte der Radentscheid separierte Radwege, womit ich anfangs Probleme hatte, denn ich war es gewohnt, mir auf der Fahrbahn den Platz zu erkämpfen. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) setzte 2018 den Radweg zulasten einer Autofahrspur auf der Kurt-Schumacher-Straße durch, nachdem ein Radfahrer tödlich verunglückt war. Das war der Startschuss für weitere rote Radwege, wenn nötig auf Kosten von Autofahrspuren, zum Beispiel an der Friedberger Landstraße, am Mainkai oder auf der Berliner Straße.

Zur Person Bertram Giebeler ist 66 Jahre alt. Er stammt aus Bielefeld, studierte Volkswirtschaftslehre, machte eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete 24 Jahre lang beim Deutschen Fachverlag in Frankfurt. Seit 2012 war er verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Frankfurt. Sein Nachfolger wird ab April Ansgar Hegerfeld. fle

War das im Sinne des ADFC?

Ja, natürlich! Wir haben uns starkgemacht für die roten Radwege, die in der Verwaltung umstritten waren, und die Fahrradparkanlagen, die von den Stadtplanern anfangs nicht so gerne gesehen wurden. Beides hat sich durchgesetzt, die Roteinfärbung nicht nur an Gefahrenpunkten, wie wir als ADFC das gefordert hatten, sondern in viel größerem Maße. Wir bekommen das Feedback, dass die Radfahrerinnen und Radfahrer sehr froh über diese breiten Radwege sind. Die Autopendler sehen: Obacht, hier wird Rad gefahren.

Wo steht die Fahrradstadt Frankfurt heute, ist Frankfurt so weit wie Kopenhagen?

Frankfurt ist eine kompakte, dicht gedrängte Stadt mit Hunderttausenden Pendlerinnen und Pendlern pro Tag. Kopenhagen ist im Vergleich dazu sehr ruhig. Frankfurt wird deswegen kein Bullerbü für den Radverkehr. Trotzdem kann man graduell eine Menge bewirken. Realistisch ist ein Modal Split beim Radverkehr von etwa 30 Prozent in den nächsten Jahren. Meine Faustformel ist: Der Anteil des Radverkehrs sollte parallel zu den Jahreszahlen steigen.

Was muss sich in den kommenden Jahren verbessern?

Radwege oder geschützte Radstreifen auf dem Anlagen- und Cityring sollten zügig gebaut werden, und es sind aus dem Radentscheid-Paket noch so einige Dinge in der Pipeline. Grundsätzlich sollte jede Straße eine separate Radverkehrsführung haben – oder es gilt Tempo 30. Das Land Hessen sollte der Stadt genehmigen, an Hauptstraßen, wo ein separater Radweg baulich nicht möglich ist, eine Gefahrenlage ausrufen und Tempo 30 anzuordnen. Ein Beispiel ist die Engstelle auf der Friedberger Landstraße zwischen Wieland- und Koselstraße.

Was halten Sie von dem Vorschlag, den Radverkehr über Seitenstraßen statt Hauptstraßen zu führen?

Radfahrer müssen auf jeder Straße, außer auf reinen Kraftfahrstraßen und Autobahnen, legal und sicher fahren können – egal ob es Haupt- oder Nebenstraßen sind. Ob man die oft lärm- und abgasbelastete Hauptstraße oder eine ruhigere Nebenstrecke wählt, ist dann jedem selbst überlassen.

Bleiben Sie dem ADFC im Ruhestand erhalten?

Ja, klar. Die hauptamtliche Funktion gebe ich ab. Aber ehrenamtlich mache ich weiter. Ich werde mich unter anderem um Veranstaltungen kümmern, etwa zur Messe Velo Frankfurt, dem Grüngürteltag, dem nationalen Radverkehrskongress oder der Eurobike.