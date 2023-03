Bernd Reisig: 60. Geburtstag mit viel Prominenz in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Teilen

Bernd Reisig lädt ein. © Peter Jülich

Der Medienmanager und Stiftungsvorsitzende Bernd Reisig feiert im Römer. Da kommt dann auch mal die Bundesinnenministerin vorbei.

Dieser Tage hat Bernd Reisig tatsächlich mal eine Absage kassiert. Sahra Wagenknecht, die wegen ihrer Vorstöße zum Kritik gegen die Ukraine hochumstrittene Politikerin der Linken, sollte in seine Kult-Show „Bembel&Gebabbel“ kommen.

Dort wäre sie nicht etwa auf Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP getroffen, wie man vermuten möchte, sondern auf Schlagersänger Ikke Hüftgold und den Darmstädter Fußballfunktionär Rüdiger Fritsch. Das Zusammenkommen äußerst illustrer Runden ist bei „Bembel&Gebabbel“ Konzept. Doch Wagenknecht erkrankte und sagte ab. Mike Josef, OB-Kandidat der Frankfurter SPD, sprang für sie ein. „Es war eine gute Show“, sagt Moderator Reisig ein paar Tage nach der Aufzeichnung.

Am heutigen Freitag wird Reisig 60 Jahre alt. Und der Medienmanager und Vorsitzender der Stiftung „Helfen helfen“ ist ehrlich genug zu sagen, dass dieser Tag etwas mit ihm macht. Zwei Möglichkeiten, mit dem Geburtstag umzugehen, habe er gesehen. „Entweder ich haue ab, oder ich mache eine große Party.“ Reisig entschied sich für die zweite Option.

Und diese Feier, die heute Abend im Römer steigt, hat es durchaus in sich. 580 Leute hat der Jubilar eingeladen. Vermutlich wird sich beim Einlass am Römerberg eine Schlange bilden wie sonst nur beim Neujahrsempfang der Stadt. Die Festrede hält Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), auch Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) wird sprechen.

Eine Bundesministerin hält eine Rede bei einer privaten Geburtstagsfeier. In Räumen, die dafür eigentlich nicht gedacht sind, wie es auf der Internetseite der Stadt heißt. Und dazu kommen Promis wie der hessische Innenminister Peter Beuth, Rapper Moses Pelham, DFB-Präsident Bernd Neuendorf… die Liste ließe sich fortsetzen. Vieles an dem Abend sei für ihn „eine Ehre“, sagt Reisig, der einst die Sängerin Nena entdeckte, später den FSV Frankfurt in die Zweite Liga führte und zwischendrin eine riesige Zahl an Kontakten knüpfte.

Und Sahra Wagenknecht? Die kommt heute Abend nicht. Für eine der nächsten Shows von „Bembel&Gebabbel“ habe sie aber fest zugesagt, sagt Reisig.