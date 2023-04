Umweltschutz beim Straßenbau

Frankfurt 26.06.20.13 Baustelle/Baugebiet Leuchte in Bergen-Enkheim, nach Verzögerung durch Bombenräumung wird weitergearbeitet © Monika Müller

Bergen-Enkheim Im Neubaugebiet Leuchte wird erstmals mit Recyclingmaterial gearbeitet

Im Sommer soll es soweit sein: Dann sollen die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Leuchte am südöstlichen Rand des Stadtteils Bergen-Enkheim abgeschlossen sein, so dass es mit dem Hochbau weitergehen kann. Bis es soweit ist, werden durch das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) vor allem die Baustraßen fertiggestellt. Dabei geht das ASE neue Wege und will einen Beitrag zur Vermeidung von Emissionen im Straßenbau und dem schonenden Umgang mit Ressourcen leisten.

Um das zu schaffen, setzt das Amt verschiedene umweltschonende Verfahren ein. So werden zum Beispiel bisher noch nicht verwendete Mengen Recyclingmaterial aus alten Fahrbahndecken um Einsatz kommen. Der Anteil an Recyclingmaterial liegt dabei je nach Straßentyp zwischen 30 und 78 Prozent. So soll der Verbrauch von neuem Material und den Bedarf an Rohöl für die Herstellung von Bitumen reduziert werden. Auch werden so Transportwege verkürzt.

Des Weiteren verwendet das ASE einen speziellen Asphalt, der auch bei geringeren Temperaturen verarbeitet werden kann. Das reduziert wiederum Emissionen. „Damit schützen wir nicht nur die Umwelt, sondern unmittelbar auch die Mitarbeitenden am Bau und Menschen in der näheren Umgebung. Nicht diskutieren und debattieren, sondern anpacken ist dabei unsere Devise“, erläutert Michaela Kraft, Leiterin des ASE.

Ein weiterer positiver Effekt: Die Verwendung des Niedrigtemperatur-Asphalts spart Energie. Und schließlich kann das ASE die Verkehrsflächen schneller freigeben, da der Asphalt schneller abgekühlt ist.

Das Amt für Straßenbau und Erschließung betritt mit den Verfahren zumindest in Frankfurt Neuland. Das Projekt wird daher wissenschaftlich von der Laboratorium für Baustoffprüfung AG und der Technischen Universität Darmstadt begleitet und ausgewertet. So möchte das ASE sicherstellen, dass das Verfahren ausreichend geprüft worden ist, bevor es erneut zum Einsatz kommt.

Das Baugebiet Leuchte umfasst den Bereich zwischen den bebauten Grundstücken der Leuchte und der Rangenbergstraße im Süden und Westen, der Barbarossastraße im Norden sowie der Straße Leuchte im Osten.