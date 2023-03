Sportunterricht in der Hangschule

Bergen-Enkheim Stadt soll die nach Wasserschaden defekte Halle zügig reparieren.

Seit 2022 ist die Turnhalle der Schule am Hang wegen eines Wasserschadens gesperrt. Zum Sportunterricht müssen die Kinder der Grundschule in ein Fitnessstudio in der Friesstraße ausweichen. Das wollen SPD und CDU im Ortsbeirat 16 mit jeweils eigenen Anträgen ändern. Über die Vorlagen berät das Gremium in seiner heutigen Sitzung.

Die CDU fordert, dass die Stadt „unverzüglich“ einen Transfer zum Sportunterricht organisiert. Die angemietete Sportstätte in Seckbach sei in einer angemessenen Zeit bei einem zweistündigen Sportunterricht fußläufig nicht zu erreichen. Immerhin nehme die Schule für sich in Anspruch, eine bewegungsfreundliche Grundschule zu sein.

Die SPD fordert den Magistrat auf, die defekte Turnhalle umgehend reparieren zu lassen, um schnellstmöglich wieder den verpflichtenden Sportunterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Unterricht im Freien über einen so langen Zeitraum entspreche nicht dem Lehrplan und mache eine Notengebung unmöglich. Die Reparatur scheine aufwendig zu sein. Das rechtfertige jedoch nicht den Ausfall über einen so langen Zeitraum. bos

Der Ortsbeirat 16 trifft sich am heutigen Dienstag, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Bergen, Schelmenburgplatz 2.