Neue Quellenleitung bis ins Seckbacher Ried

Von: Fabian Böker

Das Seckbacher Ried soll durch die Leitung bewässert werden. © Renate Hoyer

Neue Verbindung soll der Bewässerung des Rieds dienen. Die Arbeiten beginnen Mitte April und sollen im März 2024 abgeschlossen sein.

Ab dem kommenden Jahr wird es in Bergen-Enkheim eine neue Quellwasserleitung geben. Erste Arbeiten durch die VGF sollen bereits Mitte April beginnen; sie sollen dann bis März 2024 dauern.

Bisher gibt es drei Quellen im Stadtteil: „Pfingstborn“ im Fritz-Schubert-Ring, „Wäschbach“ unterhalb der Brücke Fritz-Schubert-Ring und „Enkheimer Mühle“ im Naturschutzgebiet Mühlbachtal. Sie alle fließen in die Kanalisation. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Quellen dann aber in besagte Leitung fließen und damit der Bewässerung des Seckbacher Rieds dienen.

Zu diesem Zweck wird eine runde 1,9 Kilometer lange Rohrverbindung gebaut. Auf einigen Abschnitten existieren bereits Rohre, Quellleitungen und Grabenabschnitte, die für die neue Leitung ebenfalls genutzt und dafür teilweise instandgesetzt werden. In Summe wird dadurch eine Verbindung mit einer Länge von rund 2,2 Kilometern entstehen. Die Leitung wird an der Pfingstbornquelle am Fritz-Schubert-Ring beginnen und im Seckbacher Ried enden.

Offene Bauweise

Eine Besonderheit der neuen Wasserleitung wird sein, dass sie, so die Stadt, überwiegend in offener Bauweise hergestellt wird. Die Kanaltrasse verläuft ausschließlich im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen, von Fahrbahnen und Gehwegen. Private Grundstücke sind ausgenommen.

Es werde allerdings im Laufe der Bauarbeiten zu temporären Sperrungen kommen, von denen auch die Zufahrt zu einzelnen Grundstücken betroffen sein wird. Anwohnerinnen und Anwohner werden darüber noch gesondert informiert.

Die Arbeiten sollen immer montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr stattfinden. In diesen Zeitfenstern, so die Stadt, werde es immer wieder mal zu Lärmbelästigungen kommen. Neben der VGF ist auch die Stadtentwässerung involviert, da sie nach der Inbetriebnahme im kommenden Jahr die Unterhaltung übernehmen wird.

Das Projekt hat eine Vorgeschichte. Als der VGF-Betriebshof Ost entstanden ist, hat das Regierungspräsidium Darmstadt entschieden, dass zum Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft eine Fließverbindung geschaffen werden soll. Hierdurch sollte die Wasserversorgung des Enkheimer Mühlbachtals und des Seckbacher Riedes verbessert werden und ein neuer Grabenlauf entstehen. Ursprünglich sollte die Fließverbindung 5,6 Kilometer lang sein. Ein erster, rund drei Kilometer langer Abschnitt, wurde bereits 2006 gebaut, vom Ostparkweiher bis zum Seckbacher Ried.

Der zweite Abschnitt sollte vom Enkheimer bis zum Seckbacher Ried verlaufen. Doch im Laufe der Planungen stellte sich heraus, dass die Verbindung aus verschiedenen ökologischen Gesichtspunkten nicht umzusetzen sei. So hätte zum Beispiel eine Pumpstation errichtet und betrieben werden müssen.

Die nun bevorzugte Variante biete nach Angaben der Stadt sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile, denn sie kommt ohne zusätzliche Pumpstation aus. Außerdem wird das saubere Quellwasser von der Kanalisation abgehängt und kommt somit dem natürlichen Wasserkreislauf zugute. bö