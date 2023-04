Kreisverkehr für Borsigallee

Von: Boris Schlepper

Teilen

Die Stadt soll Geld für die Planung und den Umbau des Knotenpunkts an der Vilbeler Landstraße einstellen.

Seit mehr als 20 Jahren wird in Bergen-Enkheim darüber diskutiert, an der Kreuzung Vilbeler Landstraße, Borsigallee, Leuchte und Triebstraße einen Kreisverkehr einzurichten. In der kommenden Sitzung des Ortsbeirats 16 steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. SPD und Wir Bergen Enkheimer (WBE) haben eine gemeinsame Vorlage eingebracht, dernach die Stadt Geld für Planung und Umbau im kommenden Haushalt berücksichtigen soll.

Seit Jahren weise der Ortsbeirat darauf hin, dass es wegen des Baugebiets Leuchte zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen werde, heißt es in der Begründung. Die derzeitige Verkehrsführung sorge dafür, dass die Fahrzeuge durch die Wohnstraßen geführt werden. Das habe sich mit Beginn der Erschließungsmaßnahmen an der Leuchte bestätigt. Derzeit seien vor allem Baustellenfahrzeuge unterwegs. Sobald das Baugebiet bebaut ist, sei mit den Wagen der neuen Bewohner:innen zu rechnen.

Der Zustand ist laut SPD und WBE unhaltbar und den Anwohnenden nicht mehr zu vermitteln. „Der Verkehr sollte gleichmäßig verteilt werden und nicht einseitig die Bürger belasten.“ Deshalb soll der Magistrat gebeten werden, seine Prioritäten auf die aktuelle Situation anzupassen und den Kreisel schnellstmöglich einzurichten. Denn mit einem Kreisverkehr an der Kreuzung und Öffnung der Leuchte verteile sich der Verkehr und könne zügig abfließen.

Anfang 2022 hatte das Gremium sich zuletzt für den Umbau ausgesprochen. Damals hatte die Stadt mitgeteilt, dass für den Knotenpunkt vor einigen Jahren bereits zwischen den Ämtern eine Planung abgestimmt worden sei. Diese müsste hinsichtlich der Radverkehrsanlagen überarbeitet werden. Es gebe jedoch konkurrierende Projekte mit höherer Priorität. bos

Der Ortsbeirat 16 tagt am Dienstag, 2. Mai, 19.30 Uhr, in der Nikolauskapelle Am Königshof / Marktstraße 56.