Keine Einbahnstraße am Lohrberg

Am Lohrberg soll es weiter wenig Verkehr geben. boeckheler © christoph boeckheler*

Ortsbeirat lehnt auch eine Ringbus-Linie ab.

In der Sitzung des Ortsbeirats 16 (Bergen-Enkheim) am Dienstagabend bekräftigte eine Bürgerin ihre Forderung: Der Berger Weg am Lohrberg solle nicht für den Verkehr geöffnet werden. Diese Idee hatte jüngst das Verkehrsdezernat aufgebracht: Demnach solle eine Ringstrecke für den Lohrberg-Bus eingerichtet werden, der dann vom Lohrberg aus über den Berger Weg zur Friedberger Landstraße fahren sollte. Der Berger Weg könnte damit dann zur Einbahnstraße gemacht werden.

Die Idee hatte anschließend nicht nur bei der Bürgerin, sondern generell in Bergen-Enkheim Ärger hervorgerufen. Unter anderem bei der Grünen-Fraktion im Ortsbeirat, die einen Antrag für die Sitzung gestellt hatte, wonach der Berger Weg verkehrsberuhigt bleiben sollte. Schließlich wurde dort vor 20 Jahren eigens eine Schranke errichtet, um den Durchgangsverkehr abzuhalten.

In der Ablehnung des Vorstoßes waren sich dann auch alle Parteien im Gremium einig – auch wenn der CDU-Vorsitzende Michael Reiß darauf hinwies, dass es ja ein grüner Mobilitätsdezernent und dessen grüner Referent waren, die das Thema wieder ins Spiel brachten. Umso mehr wundere er sich, dass jetzt die Grünen einen Antrag gegen ihre eigenen Parteifreunde stellten.

Dagegen verwahrten die Grünen sich jedoch. Klar war aber, dass der Antrag ohne die Wortmeldung der Bürgerin gar nicht mehr diskutiert worden wäre. Denn schon vorab waren sich alle Fraktionen einig; Gesprächsbedarf bestand nicht. Das Gremium votierte demnach auch einstimmig.

Das Vorgehen des Verkehrsdezernats ließ aber noch einige Fragen offen. So ist bislang keinerlei Anfrage beim Ortsbeirat oder der Ortsvorsteherin eingegangen, was diese denn von dem Vorschlag einer Ringbus-Linie hielten. Noch vor den Sommerferien, so war zu lesen, sollte die VGF mit dem Lohrbergbus einen Probelauf über den Berger Weg machen. Das sind nur noch einige Tage.

Der Ortsbeirat befürchtet, dass die Öffnung des Weges ein enormes Verkehrsaufkommen in das Wohngebiet in Bergen leiten würde. Dabei ist der Berger Teil des Klingenweges verkehrsberuhigt. Tempo 30 und Spielstraßen machen ruhiges Wohnen möglich, und das soll nach dem Willen des Ortsbeirats auch so bleiben.