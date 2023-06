Frankfurt: Buchskulptur an der Hohen Straße soll bleiben

Von: Friedrich Reinhardt

Teilen

Die Buchskulptur an der Hohen Straße in Bergen-Enkheim erinnert an den Stadtschreiberpreis und den Grüngürtel. © Friedrich Reinhardt

Fraktion Wir Bergen-Enkheimer schlägt Neubau oder einen anderen Standort für das Kunstwerk vor. Die Stadt hat keine Kapazität, die Skulptur zu erhalten - und regt an, sie abzubauen.

Das Grüngürteltier suhlt sich im Dreck. Seine Kunststoffeingeweide liegen frei, der Schwanz ist abgebrochen. Die Schrift auf der aufgeschlagenen Seite der Buchskulptur an der Hohen Straße blättert ab. Jemand scheint mit einem Messer auf die Seite „Tod des Dichters Watkins“ des Bergener Stadtschreibers Ingomar von Kieseritzky eingestochen zu haben. Moos und Schmodder bedecken den Rest.

Seit Jahren wird das Kunstwerk im Nordosten Frankfurts nicht mehr gepflegt. Die Aufforderung aus dem Ortsbeirat 16, das Kunstwerk wieder in seinen weißen Zustand zu versetzen, hat die Stadt abgelehnt. Mit einem „unverhältnismäßig hohen Aufwand“ habe die Kommune das Kunstwerk unterhalten, so der Magistrat. Dafür fehlten Kapazitäten.

„Bereits 2017 wurde deshalb vorgeschlagen, die unansehnlich gewordene Skulptur abzubauen“, schreibt die Verwaltung. Das sei auch noch immer eine gute Idee. Die Fraktion Wir-Bergen-Enkheimer (WBE) im Ortsbeirat setzt sich mit zwei Anträgen für den Erhalt der Skulptur ein.

Das Werk solle so lange stehen bleiben, bis der Ortsbeirat entschieden hat, was damit geschehen soll. Immerhin symbolisiere es zwei Besonderheiten, die Bergen-Enkheim ausmachten. Die Skulptur wurde 2005 im Rahmen des Projekts „Frankfurt Book Town“ auf Wunsch der Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim aufgestellt. Sie verweist auf den Stadtschreiberpreis, der im Stadtteil seit 50 Jahren vergeben wird. Die Künstlerin Grit Zielinski setzte die Skulptur nach einem Entwurf von Robert Gernhardt um – dem Künstler hinter dem Grüngürteltier und Stadtschreiber 1991/92. Die Skulptur versinnbildliche die historisch-idyllische Lage am Grüngürtel und an einem alten Handelsweg. Und es symbolisiert die literarische Tradition Bergen-Enkheims.

Die Skulptur solle nicht ausgerechnet im Jubiläumsjahr abgebaut, sondern vielmehr in einen „würdigen Zustand“ versetzt werden – oder eine neue Skulptur in Auftrag gegeben werden. Auch sollte das neue oder alte Kunstwerk an einem prominenteren Ort stehen.

Dafür schlägt die WBE die Schelmenburg vor oder den Kreisverkehr an der Victor-Slotosch-Straße, eines der wichtigsten Entrees des Stadtteils.

Die Stadt solle nun prüfen, ob sie dafür Gelder lockermachen könne und welche Genehmigungen eingeholt werden müssten.

Der Ortsbeirat 16 tagt am heutigen Dienstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, in der Nikolauskapelle, Marktstraße 56.