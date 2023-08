Der Metzger half bei den Hochzeitsplänen

Vorübergehend lebte das Paar auf der Urlaubsinsel Mallorca. © Rolf Oeser

Pilar und Werner Klöss haben sich vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben. Bevor es dazu kam, waren einige hartnäckige Kennlernversuche nötig.

An den Anruf des Portiers erinnert sich Pilar Klöss genau. Ein Mann stand vor der Tür und wollte zu ihr. Die damals 17-Jährige dachte an Ärger auf der Arbeit. Doch der Besucher stellte nur eine Frage, auf Spanisch. „Drei Wörter konnte ich“, lacht Werner Klöss. Ob sie mit ihm ins Kino gehen wolle, wollte er wissen. Sie hob nur den Zeigefinger und machte eine abweisende Geste.

Am heutigen 24. August sind Pilar und Werner Klöss 60 Jahre lang miteinander verheiratet. „Meine Großeltern sind ein großes Vorbild für jede Ehe“, findet Enkelin Janina Wingerter. „Egal was ist, die beiden halten zusammen.“ Deshalb hätten sie es verdient, ihre Geschichte in der Zeitung zu erzählen, meint sie. Die Geschichte hartnäckiger Kennlernversuche und einer erfüllten Ehe.

Pilar Klöss kommt 1961 aus Spanien nach Deutschland. Sie findet Arbeit bei der Chattia-Quelle in Bad Vilbel. Samstags geht sie beim Bäcker Brot holen. Auf dem Weg dorthin sieht ihr künftiger Mann sie zum ersten Mal. Sie gefällt ihm. Aber da ist die Sprachbarriere. Also beginnt er, spanische Wörter zu lernen. „Die Sprache hat mich immer interessiert“, erzählt er.

Nach missglückten Annäherungsversuchen kommt es zu einer ersten Verabredung des damals 21-jährigen Stahlbauschlossers mit der Spanierin. In das Lokal aber gehen sie nicht zu zweit, sondern in Begleitung einer Tante und eines befreundeten Paares von Pilar. „Ich war noch nicht volljährig und durfte nicht alleine gehen.“

Was ihr an ihm gefallen habe? „Er war schlank, blond, blaue Augen. Und er hat immer um mich gekämpft.“ Und andersherum? Bevor Werner Klöss antworten kann, sagt seine Frau: „Ich hatte lange, wunderschöne Haare.“ Die beiden werden ein Paar. Die nächste Hürde: Die skeptischen Eltern von der Beziehung und den Hochzeitsplänen zu überzeugen. Das gelingt unter anderem mithilfe des örtlichen Metzgers, der sich im Gespräch mit Werners Mutter für das Paar stark macht.

Am 24. August 1963, etwa zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung, räumt Werner Klöss das Schlaf- und Wohnzimmer im Haus seiner Eltern aus, um Platz zu schaffen für die rund 20 Gäste der Hochzeitsfeier. „Ein Saal war zu teuer.“ Ein Jahr nach der Trauung wird ihre Tochter geboren. Das Paar baut ein Haus in Bad Vilbel.

Gemeinsam gehen sie ins Kino, mit dem Auto fahren sie häufig an den Rhein. „Und wir sind oft in den Urlaub gefahren“, erzählt Pilar Klöss. Österreich, Monaco, Ligurien. In Spanien kennen die beiden gefühlt jedes Dorf. In ihrem Haus in Bad Vilbel wohnen sie 40 Jahre. Pilar Klöss zieht Fotos aus einem Kuvert; sie zeigen das Paar beim Paellaessen mit Freunden auf der Terrasse.

Vor 14 Jahren ziehen die beiden nach Mallorca. „Ich wollte dort unbedingt hin“, sagt Werner Klöss. Er liebt das Land; bis heute hat er dort Freunde. Die Zeit auf der Urlaubsinsel „war klasse“, erinnert sich Pilar Klöss. Die Wohnung keine zehn Gehminuten vom Strand entfernt. Aber weil es ihrem Mann gesundheitlich immer schlechter geht und er mit der ärztlichen Versorgung in Spanien unzufrieden ist, zieht das Paar vor zwei Jahren zurück nach Deutschland, in eine Wohnung in Bergen-Enkheim.

Werner Klöss sitzt heute im Rollstuhl. Seine Frau, selbst gesundheitlich eingeschränkt, pflegt ihn. „Ich mache das, was andere im Pflegeheim machen.“ Sie findet das selbstverständlich. „Er ist mein Mann. Ich gehe für ihn durchs Feuer.“ „Man muss auch geben können“, sagt Werner Klöss auf die Frage, wie 60 Jahre Ehe gelingen. Und verzeihen. „Auch wir haben uns gegenseitig die Pfanne an den Kopf gehauen“ – im übertragenen Sinne. „Aber am nächsten Abend saßen wir wieder zusammen“, erzählt Pilar Klöss.

Seine Diamantene Hochzeit will das Paar beim gemeinsamen Essen mit der Enkelin und deren Familie feiern.