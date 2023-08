Der Markt-Macher

Mark Gläser organisiert ehrenamtlich fast im Alleingang den Berger Markt.

Mark Gläser glaubt nicht wirklich, dass er mit Fackeln aus seinem Stadtteil gejagt wird. Aber den Satz „Mal schauen, ob ich nächste Woche ins Ausland fliehen muss“ sagt er dieser Tage immer wieder mal. Denn der Organisator des Stadtteilschreiberfestes und des Berger Markts rechnet damit, sich harscher Kritik auszusetzen.

Da ist etwa die Sache mit dem Autoscooter. „Ohne Autoscooter ist es kein richtiges Fest“, sagt Gläser. Darum hat er zig Telefonate mit Schaustellern und Schaustellerinnen geführt, E-Mails geschrieben und Kirmessen in der Umgebung abgeklappert. Aber am Ende ohne Erfolg.

Auch der Caterer im Festzelt auf dem Marktplatz ist ein Wagnis. „Bei ihm spielt Fleisch eine Nebenrolle.“ Gläser versuchte noch, einen Bratwurststand zu bekommen. Wer es deftig mag, soll zufrieden sein. Das nächste Wagnis ist die musikalische Begleitung des Stadtschreiberfestes. Gläser hat die Hip-Hop-Combo „Baby Shoo“ engagiert. Rap-Musik passt mit ihrem Fokus auf Texte zwar zu dem Literaturfest, könnte aber auch Menschen mit einem engen Verständnis von Hochkultur empören. Gläser ist „positiv angespannt“.

Warum es sich Gläser zur Aufgabe gemacht hat, den Berger Markt und das Stadtschreiberfest zu organisieren, kann er selbst nicht sagen. Eine Antwort könnte aber sein, weil es sonst niemand gemacht hätte. Eigentlich kümmert sich darum der Geschäftsführer der Kulturgesellschaft. Die Stelle ist aber seit knapp zwei Jahren unbesetzt. So stellte Gläser schon 2022 das Stadtschreiberfest auf die Beine. Der Berger Markt fiel aus. Das sollte dem größten Fest des Stadtteils nicht noch einmal passieren. So übernahm Gläser auch die Organisation des Berger Marktes – und all das ehrenamtlich.

Das Programm Das Stadtschreiberfest bildet den Auftakt für das Berger-Markt-Wochenende. Am Freitag, 1. September, geht es um 19 Uhr auf dem Marktplatz los. Am Samstag öffnet der Berger Markt um 12 Uhr. Ab 20 Uhr spielen die Mad House Flowers. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem Gottesdienst los. Um 14 Uhr startet der Festumzug an der Leuchte. Montag gibt es ab 15 Uhr eine Zaubershow und Theater für Kinder. Am Dienstag öffnet die Tierschau um 9.30 Uhr, ab 11.30 Uhr spielt die Stadtkapelle. Den Abschluss liefern um 19.30 Uhr die Band Gastone, ein Feuerwerk um 22 Uhr und DJ-Musik bis Mitternacht. msr

Seit 2021 sitzt Gläser für die Grünen im Bergen-Enkheimer Ortsbeirat. 66 Jahre ist er heute alt. Er wohnt zwar schon seit 33 Jahren im Stadtteil, wirklich Teil Bergen-Enkheims sei er aber erst als Ortsbeiratsmitglied in der Pandemie geworden. „Während Corona bin ich in den Nächten oft stundenlang durch den Stadtteil gelaufen, hab mir die Orte angeschaut, die ich nicht kannte.“ Und dabei kamen ihm Fragen. Wie ist die Verkehrsbeschilderung an der Kreuzung dort genau? Passt unter der Brücke des Fritz-Schubert-Rings eine Skater-Anlage?

Aufgewachsen ist Gläser in Königstein bei seiner Mutter und Großmutter. Der Vater starb bei einem Unfall, als er fünf Jahre alt war. Als Jugendlicher geht er zu Treffen von Marxisten. „Ich habe mich immer als links verstanden“, sagt er heute. Nach der Schule studierte er Architektur, arbeitet danach eine Zeit lang im Architekturbüro Albert Speer + Partner. Später wechselte er in den Kunstbetrieb. Er entwarf Bühnenbilder für Oper- und Theateraufführungen. Vom Theater kam er zum Film, gründete Ende der 80er-Jahre eine Werbefilmfirma in Frankfurt. Er gestaltete Messeausstellungen für Mercedes Benz, produzierte für die Deutsche Bahn einen Werbespot und Spielfilme wie „Baader“.

Der Berger Markt und das Stadtschreiberfest waren für ihn ein Vollzeit-Job. Ob er es noch mal machen würde, wenn sich weiter kein Geschäftsführer für die Kulturgesellschaft findet? Er weiß es nicht.