Beratungsstelle Frauennotruf: Anlaufstelle für bedrohte Frauen und Mädchen in Frankfurt

Von: Steven Micksch

Seit mehr als 40 Jahren gibt es in Frankfurt die Beratungsstelle Frauennotruf. Trotzdem ist er immer noch zu wenigen bekannt. Dabei ist das Thema sexualisierte Gewalt weiterhin relevant.

Frankfurt - Unerschütterlich optimistisch bleiben, so blicken die Mitglieder des Vereins „Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen“ in Frankfurt in die Zukunft. Es ist ein Satz, der aber auch recht treffend die zurückliegende mehr als 40-jährige Geschichte des Vereins zusammenfassen könnte. Seit 1982 gibt es ihn in Frankfurt und in dieser Zeit wurde zwar viel erreicht, doch es gibt auch noch viel zu tun.

Der Verein unterhält die Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt, die Koordinierungsstelle der hessischen Frauennotrufe, die Interventionsstelle für Frauen und den Versorgungsverbund Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung. Angela Wagner ist die Geschäftsführerin des Frankfurter Frauennotrufs und blickt im Gespräch mit der FR auf Vergangenes und in die Zukunft. „Zur damaligen Zeit galt das Thema Vergewaltigung noch als absolutes Tabu in der Gesellschaft“, sagt sie. Frauen, die vergewaltigt worden waren, fanden wenig Unterstützung und oft wurde die Schuld bei ihnen gesucht. Damals war auch die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar.

Angela Wagner, Susanne Fröhlich und Sonja Pilz (v.l.) bei der Feierstunde zum zehnjährigen Bestehen der Medizinischen Soforthilfe nach sexuellem Missbrauch im Klinikum Höchst. Auch ein wichtiges Projekts des Frankfurter Vereins. © Rolf Oeser

In dieser Gemengelage entschlossen sich einige Frauen nach dem Besuch eines VHS-Kurses dazu, ein Notrufangebot zu schaffen. Um dies zu realisieren, wurde der Verein gegründet. In einigen anderen Großstädten gab es solche Angebote schon. Anfangs gab es nur einmal pro Woche eine Telefonzeit im Eckenheimer Frauenzentrum. Alle arbeiteten ehrenamtlich, das Angebot begann klein und war entsprechend unbekannt. Nach und nach konnte man die Bekanntheit steigern.

Das Dunkelfeld ist sehr hoch.

Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt: Nicht nur sexueller Missbrauch ist Thema

Ein Meilenstein sei sicherlich die erste finanzielle Förderung des Angebotes 1984 sowie die erste ABM-Stelle 1988 gewesen, sagt Wagner. Stadt und Land leisteten in den Jahren immer wieder Finanzierungen, die das Angebot des Notrufes wachsen ließen. Heute habe man sieben Voll- und Teilzeitstellen, im vergangenen Jahr beriet man 756 Mädchen und Frauen, 2021 waren es 715. Längst geht es nicht mehr nur um das Thema Vergewaltigung. Auch Frauen und Mädchen, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Partnerschaftsgewalt, Stalking, Gewalt und speziell auch digitale Gewalt erleben, können sich vertrauensvoll an den Notruf wenden.

Im Laufe der 40 Jahre habe man sich auch ein gutes Netzwerk zu den meisten Institutionen – vor allem auch der Polizei – aufgebaut, um den Frauen und Mädchen auch weiterführend Hilfe vermitteln zu können. Die Betroffenen, die sich melden, sind zwischen 14 und über 70 Jahre. Ein Großteil sind deutsche Frauen, beim Migrationsanteil sei man ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft. Angela Wagner weiß aber auch: „Das Dunkelfeld ist sehr hoch.“ Sprich nur ein Teil der betroffenen Frauen melde sich auch beim Frauennotruf oder wende sich nach dem Erlebten generell an jemanden. Viele Frauen wüssten gar nicht, dass es die Angebote des Vereins „Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen“ gebe.

Beratungsstelle für Frauen in Frankfurt: Das Geld für Fortbildungen fehlt

Genau deshalb versuche man immer wieder mit Öffentlichkeitsarbeit, die Bekanntheit zu erhöhen. Dabei ziele man auch auf das Umfeld der Betroffenen, auf Freundinnen oder Nachbarinnen, die dann Hinweise auf die bestehenden Angebote geben können. Zudem wolle man für die Gewaltformen sensibilisieren. Auch das erhöhe das Bewusstsein bei allen Menschen.

Die Bekanntheit zu erhöhen, sieht Wagner als eines der stetigen Ziele für die kommenden Jahre. Nicht nur jenen der Notrufnummer, sondern beispielsweise auch den des Soforthilfeangebots nach einer Vergewaltigung. Dabei können Mädchen und Frauen in eine Vielzahl von Krankenhäusern gehen und sich dort untersuchen lassen, ohne dass zuvor eine Strafanzeige gestellt worden sein muss. In der Klinik besteht auf Wunsch auch die Möglichkeit, Spuren sichern zu lassen, die anschließend ein Jahr aufgehoben werden – für den Fall, dass man später doch noch eine Anzeige erstatten möchte. „Wir wollen hier auch noch mehr Krankenhäuser für die Soforthilfe gewinnen“, sagt Wagner. In Hessen gebe es durchaus noch große Lücken ohne ein Haus, das so etwas anbietet.

Als spezialisierte Fachberatungsstelle berät der Frauennotruf Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. © HEIDELBERG24/Madlen Trefzer

Ein zunehmender Fokus der Arbeit ihres Teams liege seit kurzem auf der Beratung von Frauen und Mädchen mit Behinderung. Studien hätten gezeigt, dass die Betroffenheit dort hoch ist, weil diese Menschen häufiger als wehrlos erachtet werden. Künftig wolle man dort gezielt Frauen mit einer Hörbehinderung ansprechen.

Es muss in diese Bereiche noch mehr Geld fließen.

Beratungsstelle Frauennotruf in Frankfurt: Ziel ist es Frauen präventiv zu beraten

Beim Thema Finanzierung ist die Geschäftsführerin dankbar für die Summen, die bisher realisiert wurden. Nichtsdestotrotz sagt sie: „Es muss in diese Bereiche noch mehr Geld fließen.“ So fehle der Beratungsstelle die Kapazität, um Fortbildungen anzubieten. Diese würden aber häufig angefragt. Mit zusätzlichen Stellen könne man in dieser Richtung aktiv werden.

Ausreichend Kapazität, um alle dringenden Anrufe zu bearbeiten, habe man aber, versichert Wagner. Keine Frau müsse lange warten, um Kontakt zu jemandem aus dem Team zu bekommen. „So soll es auch sein.“ Der Großteil der Betroffenen melde sich immer noch per Telefon, ein größerer Teil aber auch per E-Mail. Auch das Vereinbaren einer persönlichen Beratung ist möglich.

Wagner würde sich wünschen, dass Frauen oder Menschen aus deren Umfeld auch schon anrufen, wenn sie nur fürchten, dass etwas passieren könne. So könne man präventiv arbeiten. Auch Frauen, die denken, dass nicht viel passiert sei, sind beim Notruf genau richtig, versichert Wagner. Bei Gewalterfahrungen können Mädchen und Frauen die Telefonnummer 069 /709 494 wählen. (Steven Micksch)

